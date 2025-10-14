١٤ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ٠٩:٥٠

سەرۆکی پێشووی CIA جەخت لە گرنگیی پەیوەندی نێوان ئەمریکا و هەرێمی کوردستان دەکاتەوە

سەرۆکی هەرێمی کوردستان، پێشوازیی لە دەیڤد پێتریۆس، سەرۆکی پێشووی دەزگای هەواڵگریی ناوەندیی ئەمریکا (سی ئای ئەی) کرد.

کوردپرێس: بەپێی راگەیێندراوی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، نێچیرڤان بارانی و دەیڤد پێتریۆس هاوڕا بوون لەسەر بایەخ و گرنگیی پەیوەندییەکانی ئەمریکا لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستان وەک دوو هاوپەیمان کە بەرژەوەندیی هاوبەشی ستراتیژی پێکەوەیان دەبەستێتەوە. جەختیان لەوە کردەوە کە دەتوانن لە زۆر بواری جیاوازدا، برەو بە هاریکاریی هاوبەشیان بدەن.

لە تەوەرێکی دیکەی دیدارەکەدا، جەختیان لە گرنگیی پاراستنی ئارامی و سەقامگیریی ناوچەکە کردەوە. لەمبارەیەوە، تیشکیان خستە سەر رۆڵی عێراق و هەرێمی کوردستان کە دەتوانن یارمەتیدەر بن بۆ بنیاتنانی پردی پەیوەندی و کۆکردنەوەی بەرژەوەندیی هاوبەشی ناوچەکە لە رێگەی هاریکاریی لە بوارەکانی وزە و ئابووریدا.

پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا، دۆخی سووریا، مەترسییەکانی تیرۆر و هەڕەشەکانی داعش، لایەنێکی دیکەی دیدارەکە بوون.

