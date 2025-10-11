داهاتی سلێمانی ۲۰ ملیار دیناری تێپەڕاند

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەمڕۆ ١٠ کانونی یەکەم ٢٠٢٥، مەڵەڕی شەفافیەت داهاتی هافتەی ڕابردووی (٤کانونی یەکەم ٢٠٢٥ تا ١٠ کانونی یەکەم ٢٠٢٥) پارێزگاکانی سلێمانی و هەڵەبجەی بڵاو کردەوە، بەپێی مەڵپەڕەکە ئەم هەفتە ڕێژەی زیادکردن زیاترە لە ملیارێک دینار بە بەراورد بە هەفتەی پێشوتر، داهاتە بە شێوەی لە ٨٨٪ بە نەختی و لە ١٢٪ بە چەک بووە.

بەپێی زانیاریەکانی ماڵپەڕەکە ئەم هەفتە داهاتی دوو پارێزگاکە، ٢٠ ملیار و ٦١٢ ملیۆن و ٧٧٢ هەزار و ٩٧٩دینار بووە، لە کاتێکدا هەفتەی پێشووتر ١٩ ملیار و ٣٣٣ ملیۆن و ٤١٣ هەزار و ٢٩١ دینار بووە.

١٥ کانونی دووەم ٢٠٢٢ مەڵپەڕی شەفافیەت کراوەتەوە بۆ تۆمارکردنی داهاتە نا نەوتیەکان و بە دیجیتاڵ کردنی خزمەتگوزاریەکان.