ڕێوڕەسمی ساڵوەگەڕی جەژنی میهرەگان لە کەرەفتوو+وێنە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕێوڕەسمی یەکەمین ساڵوەگەڕی تۆمارکردنی جیهانیی جەژنی میهرەگان لە ئەشکەوتی کەرەفتوو لە نزیک شاری دیواندەرەی پارێزگای کوردستان بەڕێوە چوو. ساڵی ڕابردوو جەژنی مێهرەگان کە جێژنێکی کەوناری کوردەوارییە وەک میراتێکی کولتووریی مرۆڤایەتی لە لیستی میراتی جیهانیی ڕێکخراوی یونسکۆدا تۆمار کرا.

لەگەڵ یادی جەژنی مێهرەگان، بەڕێوەبەرانی ئەم ڕێوڕەسمە داوا دەکەن ئەشکەوتی کەرەفتوو وەکوو شوێنەوارێکی کەوناری ژیانی مرۆڤ لە لیستی شوێنەوارە جیهانییەکاندا تۆمار بکرێت.

ئەشکەوتی کەرەفتوو هەم وەکوو شوێنەوارێکی مێژوویی و هەم وەکوو شوێنێکی گرنگی گەشتیاری تواناییی ئەوەی هەیە لە لیستی شوێنەوارە جیهانییەکاندا تۆمار بکرێت، بۆ پشتیوانی لەم داوایە و یادی جەژنی مێهرەگان ژمارەک تیپی هونەری و تەنبوورژەنی لە ورمێ، سنە، کرماشان، ئیلام، هەمەدان و زەنجانەوە بەشدارییان کرد.

جەژنی میهرەگان یەکێک لە کۆنترین و گەورەترین جەژنە کەونارەکانی کوردەوارییە بۆ سپاسی میهر، یان میترا، خودای ڕووناکی و یاری و پەیمان کە هاوتای جەژنی نەورۆز هێمای پەیوەندیی مرۆڤ لەگەڵ یەکدی و سروشت بووە. ئەم جەژنە لە سەرەتای پاییز بۆ شوکرانەی ئەو دەغڵودان و میوە و نیعمەتانە بەڕێوە چووە کە خودا بە مرۆڤی بەخشیون، هەروەها جەژنی سەرکەوتنی خێر بەسەر شەڕ و یەکسانیی مرۆڤەکان و ڕەنێوهێنانی بەرهەمە کشتوکاڵییەکان بووە.

وێنەگر: عرفان کەرەمی