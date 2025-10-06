٦ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٣:١٥

ئێران پەیوەندییە بازرگانییەکانی لەگەڵ هەرێمی کوردستان فراوان دەکات

پارێزگاری کوردستان ڕایگەیاند دانیشتووانی ناوچە سنوورییەکان دەتوانن بەبێ باج ئەمساڵ بە بەهای ۵۴۰ ملیۆن دۆلار کەلوپەل لە هەرێمی کوردستانەوە هاوردە بکەن.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئارەش لهۆنی پارێزگای کوردستان، بە کوردستان۲۴ـی ڕاگەیاندووە: دانیشتووانی ناوچە سنوورییەکانی پارێزگای کوردستان دەتوانن ئەمساڵ بە بەهای ۵۴۰ ملیۆن دۆلار کەلوپەل بە بێ پێدانی باج و گومرک لە هەرێمی کوردستانەوە هاوردە بکەن.

هەروەها گوتی: حکوومەتی ئێران دەیەوێت پەرە بە پەیوەندییە بازرگانییەکانی نێوانیان بدات و بۆ ئەمەش ئاسانکاری زۆری بۆ بازرگانانی هەردوولا کردووە.

لە مانگی ئایاری ئەمساڵ، شاندێکی حکوومەتى هەرێمى کوردستان، لە چوارچیوەى سێەمین دیدارى پارێزگا هاوسنوورییەکان، گەیشتنە شارى سنه‌ و لەگەڵ پارێزگارانى ("ئازربایجانى ڕۆژئاوا"، "پارێزگای كوردستان"، کرمانشان)، لەماوەی دوو ڕۆژدا چەندین دیدار و کۆبوونەوەى گرنگیان دەبێت لە پێناو بەهێزکردنى جووڵە و ڕه‌وشی بازرگانی و بره‌ودان به‌ بواری كولتوورى و پێوه‌ندییه‌ ئابوورییه‌كانى نێوان کۆمارى ئیسلامى ئێران و هەرێمى کوردستان.

