هیچ دەرکەوتنێکی تیرۆر لە دراوسێیەتیماندا تەحەمول ناکەین

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانی تورکیا، بەسەرپەرشتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری ئەو وڵاتە کۆ بووە، لە ڕاگەیەنراوی کۆبوونەوەکەدا هاتووە، بە ئاراستەی تورکیای بێ تیرۆر هەڵسەنگاندن بۆ پێشکەوتنی هەوڵەکانی پەرلەمان کرا و ئیرادە بۆ گەرەنتی ئاسایشی بەردەوام بە ڕووخانی دیواری تیرۆر جەختی لێ کرایەوە.

هەروەها ئاماژە بەوە کراوە، لە کۆبوونەوەکە دا، جەخت لەوە کرایەوە، ناوچەیەکی دوور لە تیرۆر و هیچ دەرکەوتنێکی تیرۆر لە دراوسێکانماندا تەحەمول ناکرێت هەروەها جوگرافیا و فراوانخوازی لەسەر بنەمای تیرۆر بە هیچ شێوەیەک ڕێگەپێدراو نابێت.

لە ڕاگەیەنراوەکە دا هاتووە، کەشێکی سەقامگیر و خوشگوزەران و ئاسایش لە ناوچەکە و تورکیا بەشێکی سەرەکی پرۆسەکەیە لەو وڵاتە و جەخت لە بەردەوامبوونی کرایەوە.

باس لەوەش کراوە، ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانی باس لەو ئەکتەر و پرسانە کرد، هەڕەشەن بۆ سەر یەکپارچەیی خاکی سووریا، یەکگرتوویی و سەروەری سووریا، هەروەها پشتیوانی لە ئاسایش و سەقامگیری و خۆشگوزەرانی عێراق دەکەین.