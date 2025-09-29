ڕوونکردنەوەی ENKS لەبارەی سەردانەکەیان بۆلای ئەحمەد شەرع

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نیعمەت داوود، ئەندامی دەستەی سەرۆکایەتی ئەنەکەسە ڕاگەیاندووە: هەرچەندە ئامادەکاری کراوە بەڵام بەهۆی ئەوەی ئامادەکارییەکان تەواو نەبوون بۆیە تائێستا ئەنەکەسە بەشێوەیەکی فەرمی بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ ئەحمەد شەرع بانگهێشت نەکراوە.

ناوبراو دەشلێت: "ئەگەر کۆبوونەوەکەش بکرێت ئێمە داوا لە سەرۆک کۆمار دەکەین چاوی بەشاندی هاوبەشی کورد بکەوێت چوونکە وەک لایەنی سەرپشککراو بۆ پرسی کوردی دەزانین، دواتریش ڕوانگەی خۆمان لەسەر پرسی کورد و سووریا بەگشتی دەخەینەڕوو".

ئەندامی دەستەی سەرۆکایەتی ئەنەکەسە ئەوەشی خستووەتەڕوو: سوریا وڵاتێکی فرە نەتەوە و پێکهاتەیە و پرسی کورد و داواکارییەکانیشی پێویستە بە شێوەیەکی دەستووری چارەسەر بکرێن، بۆ کۆی سووریاش ئەنەکەسە داوای وڵاتێکی هەمەڕەنگ و دیموکراسی دەکات بەجۆرێک لە دەستووردا تایبەتمەندی هەموو پێکهاتەکان ڕەچاو بکرێت و دانیش بە مافەکانی کورد و پێکهاتەکانی دیکەی سووریادا بنرێت.