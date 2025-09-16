هەر سەردانێکی تاکلایەنەی ئەنەكەسە بۆ دیمەشق هەنگاوێکی هەڵەیە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، پەروین یووسف، هاوسەرۆکی پارتی یەکێتی دیموکرات (PYD)، دەڵێت: بانگهێشتی ئەنجومەنی نیشتمانی کورد لە سووریا (ENKS) لە لایەن حکوومەتی ڕاگوزەری سووریاوە بۆ کۆبوونەوە بەشێوەیەکی تاکلایەنە، بەبێ بانگهێشتکردنی شاندی هاوبەشی کوردی کە لە کۆنفرانسی یەکگرتوویی کورد پێكهێنراوە، هەوڵێکە بۆ دابەشکردنی کورد.

ڕۆژی پێنجشەممەی ڕابردوو، ئەنجومەنی نیشتمانی کورد لە سووریا ڕایگەیاند: بانگهێشتنامەیەکی فەرمییان لە حکوومەتی سووریاوە پێگەیشتووە بۆ ئەنجامدانی کۆبوونەوە لەگەڵ ئەحمەد شەرع، سەرۆکی ڕاگوزەری سووریا.

سولەیمان ئۆسۆ، سەرکردەی ئەنەكەسە و ئەندامی شاندی هاوبەشی کورد، لەبارەی بانگهێشتكە ئاماژەی بەوەكردووە، کۆبوونەوەکەیان لەگەڵ سەرۆکی سووریا بۆ دانوستاندن نابێت.

هاوسەرۆکی پەیەدە لە لێدوانێكدا بۆ ئاژانسی "نۆرس پرێس" ڕاشیگەیاندووە: بانگهێشتی ئەنەکەسە بۆ دیمەشق شتێكی كتوپڕ بوو بەلامانەوە، لەكاتێكدا چاوەڕێی ئەوە بووین بانگهێشتنامەیەکی فەرمی بە شاندی هاوبەشی کورد بگات بۆ سەردانی دیمەشق، بەو پێیەی نوێنەرایەتی ئیرادەی گەلی کورد دەکات.

ئاماژەی بەوەشکرد: هەر سەردانێکی تاکلایەنەی پەیەدە یان ئەنەكەسە بۆ دیمەشق هەنگاوێکی هەڵەیە.

بەبڕوای چاودێران ئەو هەنگاوەی دیمەشق بەشێكە لەم تێڕوانینەی توركیا، بە ئامانجی پەرتەوازەكردنی هێزە كوردییەكان لە كوردستانی سووریا.