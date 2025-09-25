پەیامی بەرپرسانی پارتی لە هەشتەمین ساڵیادی ڕیفراندۆمی سەربەخۆییدا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە هەشتەمین ساڵیادی ئەنجامدانی ڕیفراندۆمی سەربەخۆیی دا مەسعوود بارزانی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس پەیامێکی بڵاو کردەوە و دەنووسێت:

"الوطنُ ليس خريطةً على الوَرَقِ، بل دمٌ يَسرى في العروق.

ما تزرَعُە الیومَ ستَحصدە غداً".

نیشتیمان نەخشەیەک نیە لەسەر کاغەز بێت، بەڵکوو خوێنە و بە دەمارەکاندا دەگەڕێ. ئەوەی ئەمڕۆ دەچێندرێ، سبەی دەدورێتەوە.

لایخۆیەوە مەسروور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و جێگری دووهەمی سەرۆکی پارتی لە پەیامەکەیدا دەڵێت: یادی ساڵڕۆژی ڕیفراندۆم، ڕۆژی بڕیاری بوێری گەلی کوردستان، ڕۆژی سەرکەوتنی ئیرادەی نەتەوەکەمان، ڕۆژی هیوا و ئومێد، لە سەرکردە و ڕابەر و پێشمەرگە سەرۆک بارزانی و بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان و پێشمەرگە قارەمانەکان و گەلی نیشتیمانپەروەر و خۆڕاگری کوردستان پیرۆز بێت.