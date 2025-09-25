٢٥ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ١٠:٤٨

ماکرۆن پاش کۆبوونەوە لەگەڵ پزیشکیان:

هێشتا ئەگەری ڕێککەوتن هەیە، تەنها چەند کاتژمێرێک ماوە

ئیمانوێل ماكرۆن سه‌رۆكی فەڕه‌نسا رایگه‌یاند، مه‌سعوود پزیشكیان سه‌رۆک كۆماری ئێرانی ئاگاداركردۆته‌وه‌ له‌ پێویستی تاران به‌ خێرایی بگاته‌ ڕێككه‌وتنێک بۆ دووركه‌وتنه‌وه‌ له‌ سه‌پاندنه‌وه‌ی سزاكان، به‌تایبه‌تی كه‌ "ته‌نها چه‌ند كاتژمێرێكی ماوه‌".

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئیمانوێل ماكرۆن له‌ پۆستێكدا له‌ پلاتفۆرمی ئێكس نووسیویه‌تی: "چاویكه‌وتووه‌ هاوتا ئێرانییه‌كه‌ی كه‌ له‌ نه‌ته‌وه‌ یه‌كگرتوه‌كانه‌، دڵنیایكردوه‌ته‌وه‌ كه‌ ڕێككه‌وتن له‌سه‌ر به‌رنامه‌ی ئه‌تۆمی ئێران هێشتا ئه‌گه‌ری هه‌یه‌ بۆ دووركه‌وتنه‌وه‌ له‌ دووباره‌ سه‌پاندنه‌وه‌ی سزا نێوده‌وڵه‌تییه‌كان و ته‌نها چه‌ند كاتژمێرێكی كه‌می ماوه‌".


ناوبراو ڕوونیشی كرده‌وه‌ كه‌ "ئێران ده‌بێت وه‌ڵامی ئه‌و مه‌رجه‌ شه‌رعییانه‌ بداته‌وه‌ كه‌ دامانناون".

ماكرۆن ئه‌و مه‌رجانه‌ی خسته‌ڕوو كه‌ ئه‌ورووپییه‌كان "سازش"یان له‌سه‌ر ناكه‌ن و وتی: "یه‌كه‌م مه‌رج ده‌ستگه‌یشتن به‌ ته‌واوی بۆ پشكنه‌رانی ئاژانسی نێوده‌وڵه‌تی وزه‌ی ئه‌تۆمی بۆ شوێنه‌ ئه‌تۆمییه‌كان، شه‌فافیه‌ت سه‌باره‌ت به‌ هه‌ڵگرتنی مادده‌ پیتێنراوه‌كان و ده‌ستپێكردنه‌وه‌ی ده‌ستبه‌جێی دانوستانه‌كان".

هاوكات ماكرۆن هۆشداری دایه‌ ئیسرائیل له‌ داخستنی كونسوڵخانه‌ی فەڕه‌نسا له‌ قودس، ئه‌وه‌ش دوای دانپێدانانی پاریس به‌ ده‌وڵه‌تی فه‌ڵه‌ستین و به‌ "هه‌ڵه‌یه‌كی گه‌وره‌"ی وه‌سف كرد.

