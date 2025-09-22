لەدوای ڕووخانی ئەسەدەوە، داعش ۱۵۳ هێرشی لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا ئەنجام داوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هەسەدە لە ڕاگەیەندراوێكدا بڵاویكردەوە، لە سەرەتای سەرهەڵدانی قەیرانی سووریا لە ساڵی ۲۰۱۱، بۆشایی ئەمنیی و ڕێکخراوە توندڕەوەکان كە دیارترینیان ڕێکخراوی تیرۆریستی داعشە، بەرفراوان بوون و ئەو ئاژاوەیان قۆستەوە بۆ ئەوەی هەڕەشەی لەسەر گەلانی ناوچەکە دروست بکەن كە وێرانکاری، کوشتن و ئاوارەبونیان لێکەوتەوە.

ئاماژەی بەوەشكرد، لە نێوان ڕووخانی ڕژێمی بەعس لە دیمەشق لە ۸ی (کانونی یەکەم/۲)ـی ۲۰۲۴ بۆ ۲۰ی (ئەیلول/۹)ـی ۲۰۲۵، شانەکانی داعش ۱۵۳ هێرشیان لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا ئەنجام داوە، ڕێژەیەکەش ئاماژەیە بۆ هەوڵدان بەمەبەستی ڕێکخستنەوە و فراوانکردنی بازنەی ئۆپەراسیۆنەکانی.

هەسەدە باسی لەوەشكرد، لە دوای نەهێشتنی "خەلافەت" لە شەڕی باغۆز لە ۲۰۱۹، شێوازی کارکردنی داعش لە شێوازی "ڕێکخراوی دەوڵەتی"ـەوە گۆڕاوە بۆ تۆڕەکانی شانە و گرووپە چەكدارەكان، ئەوەش بوەتە هۆی زیادبوونی هێرشە ناوخۆییەکان، تیرۆرکردن و دامەزراندنی شاراوە.

ئەوەشی خستەڕوو، بەگشتی هێزەکانمان بە پاڵپشتی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی ۷۰ ئۆپەراسیۆنیان ئەنجام دا، لەو ماوەیەدا ۹۵ تیرۆریستیان دەستگیرکرد کە سێ سەرکردەیان تێدابوو. هەروەها شەش تیرۆریستیان کوشت کە دوو سەرکردە بوون و دەستیان بەسەر بڕێکی زۆر چەک و تەقەمەنی و بەڵگەنامەی ناسنامەدا گرت.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەكە، "لە کاتی هێرشە تیرۆریستییەکانی داعشدا، ۳۰ شەڕڤانی هەسەدە شەهید بوون، ۱۲ کەسی دیکەش برینداربوون، هەروەها شەش هاوڵاتی مەدەنیش کوژران".