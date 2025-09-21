منداڵی بەرپرسان لە قوتابخانە ئەهلییەكانن، بۆیە قۆتابخانە حكومییەكان بەلایانەوە گرنگ نییە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عومەر گوڵپی كاندیدی سەركەوتووی كۆمەڵی دادگەری بۆ پەرلەمانی كوردستان لە ڕاگەیەندراوێكدا ڕایگهیاندووه: "ڕۆژی یەکشەممە، یەکەم ڕۆژی دەوامی قوتابخانەکانە، لەکاتێکدا مامۆستا مووچەی مانگی حهوتى وەرنەگرتووە".
ناوبراو دهشڵێت: "منداڵەکانی بەرپرسانی باڵای حکوومی و حزبی هەردوو حزبی دەسەڵات، لە قوتابخانە نێودەوڵەتی و ئەهلییەکانن، بۆیە بەلایانەوە گرنگ نییە قوتابخانەی حکوومی دەکرێتەوە یان نا!".
وهكو گوڵپى نووسیویهتى: "زیاتر لە ۱۰ ساڵە، پەروەردە و قوتابخانە و نەخۆشخانە و خزمەگوزاریی گشتی و مووچەی خەڵکیان هەمووى، کردوەتە قوربانیی نەوت و کۆمپانیاکانیان، بێباکی بەم ڕادەیە لەئاست ژیانی گشتی و خزمەتگوزاریی گشتی و پەروەردە، تەنها سیمای دەسەڵاتدارانی نەخوێندەوار و ستەمکارە".
