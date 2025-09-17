١٧ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ١٤:٥٣

موقتەدا سەدر لەبارەی سەرهەڵدانی قەیرانێک لە عێراق هۆشداری دەدات

ڕێبەری ڕەوتی سەدر هۆشداریی لە پشتگوێخستنی قەیرانی کەمئاویی دەدات لە عێراق.

لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس، موقتەدا سەدر،  ڕێبەری ڕەوتی سەدر لەبارەی دۆخی ئاو لە عێراق پەیامێكی بڵاوكردەوە و دەڵێت: گەلی عێراق ستەملێکراون و ڕەنگە هاوڵاتیان توانای قبووڵكردنی ئەو دۆخەیان نەبێت.

ڕێبەری ڕەوتی سەدر ڕایگەیاندووە: پشتگوێخستنی قەیرانی کەمئاویی گەلی ستەمدیدەی عێراق ڕووبەڕووی کارەساتی گەورەتر دەکاتەوە، کە ڕەنگە هاوڵاتیان توانای قبووڵكردنی ئەو دۆخەیان نەبێت.

ناوبراو دەشڵێت: داواكارم بەزووترین کات دانووستان و ڕێوشوێنی پێویست لەگەڵ تورکیا بگیرێتەبەر، بە مەبەستی بەردانەوەی پشكی ئاویی عێراق لە ڕووبارەکانی دیجلە و فورات.

