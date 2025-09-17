موقتەدا سەدر لەبارەی سەرهەڵدانی قەیرانێک لە عێراق هۆشداری دەدات

لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس، موقتەدا سەدر، ڕێبەری ڕەوتی سەدر لەبارەی دۆخی ئاو لە عێراق پەیامێكی بڵاوكردەوە و دەڵێت: گەلی عێراق ستەملێکراون و ڕەنگە هاوڵاتیان توانای قبووڵكردنی ئەو دۆخەیان نەبێت.

ڕێبەری ڕەوتی سەدر ڕایگەیاندووە: پشتگوێخستنی قەیرانی کەمئاویی گەلی ستەمدیدەی عێراق ڕووبەڕووی کارەساتی گەورەتر دەکاتەوە، کە ڕەنگە هاوڵاتیان توانای قبووڵكردنی ئەو دۆخەیان نەبێت.

ناوبراو دەشڵێت: داواكارم بەزووترین کات دانووستان و ڕێوشوێنی پێویست لەگەڵ تورکیا بگیرێتەبەر، بە مەبەستی بەردانەوەی پشكی ئاویی عێراق لە ڕووبارەکانی دیجلە و فورات.