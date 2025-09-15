فوئاد حوسێن و هاکان فیدان چەند پرسێکی گرنگی ناوچەیی و دوو قۆڵییان تاوتوێ کرد

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەزارەتی دەرەوەی عێراق ڕایگەیاندووە، لە دیدارەکەدا فوئاد حوسێن و هاکان فیدان گفتوگۆیان سەبارەت بە دۆسیەی ئاو و گرنگیی بەردانەوەی رێژەی پێویست لەلایەن تورکیاوە بۆ عێراق کردووە. ئەم پرسە یەکێکە لە کێشە درێژخایەنەکانی نێوان هەردوو وڵات.

وەزارەتی دەرەوەی عێراق ڕاشیگەیاندووە: هەردوو وەزیر باسیان لە دانوستانەکانی نێوان حکوومەتی تورکیا و پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) و دوایین پێشهاتەکانی ئەو پرسە کرد. هەروەها، دۆخی سووریا و گرنگیی سەقامگیری و یەکپارچەیی خاکی ئەو وڵاتە، لەگەڵ هەوڵەکانی ئیسرائیل بۆ تێکدانی ئاسایشی سووریا، تەوەری دیکەی گفتوگۆکان بوون.

وەزارەتەکە ئاشکراشی کردووە: سەبارەت بە هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، فوئاد حوسێن دڵنیایی بە وەزیری دەرەوەی تورکیا داوە و رایگەیاندووە، کە هەڵبژاردن لە وادەی دیاریکراوی خۆیدا بەڕێوەدەچێت و ئامادەکارییەکان بە باشی دەڕۆن.

هەروەها، هەردوو وەزیری دەرەوە سەرکۆنەی هێرشە ئاسمانییەکەی ئیسرائیلیان بۆ سەر قەتەڕ کرد و جەختیان لە پشتیوانی کردنی ئەو وڵاتە کردەوە.