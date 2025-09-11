بە توندی بەرپەرچی گرووپە لە یاسا دەرچووەكانمان دایەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هێزەكانی سووریای دیموكرات لە بەیاننامەیێکدا دەڵێت: هێزەکانمان لە ناوچەی دێرحافەر بەوپەڕی تواناوە بەرپەرچی هەوڵەكانی دزەکردن و دوژمنكاری تۆپبارانيان داوەتەوە، کە لەلایەن گرووپە لە یاسا دەرچووەكانی سەر بە حکوومەتی دیمەشقەوە ئەنجامدراوە و تەواوی ئەو هەوڵانەیان پووچەڵ کردووەتەوە.
ناوەندی راگەیاندنی هەسەدە راشیدەگەیەنێت: هێزەکانمان دووپاتی دەکاتەوە بەرپرسیارێتی تەواوی ئەم هێرشانە لە ئەستۆی ئەو لایەنەیە دەستپێشخەری ئەو پێشێلکارییە دووبارەیەی كردووە، کە هەڕەشە لە سەقامگیری گشتی دەکات.
لە هەمان كاتدا، هێزەکانمان دڵنیایی دەداتە سەرجەم دانیشتوان کە دۆخەکە لەژێر کۆنترۆڵی تەواودایەو لە ئامادەباشی بەردەوامدایە، بۆ روبەڕوبونەوەی هەر پێشێلکارییەکی نوێ.
هەسەدە ئاماژە بەوەش دەكات: هێزەکانیان جەخت لەسەر پابەندبوونی بە ئەرکی نیشتمانی خۆی دەکاتەوە بۆ بەرگریکردن لە خاک و پاراستنی گەل، هەر هەوڵێکی دیکەی دوژمنكاری وەڵامێکی یەکلاکەرەوەی دەدرێتەوە، بە جۆرێک ئاسایشی ناوچەکە و شكۆی خەڵكەكەی بپارێزێت.
Your Comment