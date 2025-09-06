پەرە بە پەیوەندییەکانی فەڕەنسا و هەرێمی کوردستان دەدرێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بارەگای بارزانی ئەمشەو لە ڕاگەیەندراوێكدا بڵاویكردەوە، لەدرێژەی سەردانەکەیدا بۆ فەڕەنسا، ئێوارەی ڕۆژی هەینی مەسعوود بارزانی لە شاری پاریس سەردانی وەزارەتی دەرەوەی فەڕەنسای کرد و لەلایەن ژان نوێل بارۆ، وەزیری دەرەوە پێشوازی لێکرا.

ئاماژەی بەوەشكرد، لەدیدارەکەدا وێڕای ئاماژەدان بە پەیوەندی و دۆستایەتیی مێژویی هەردو گەلی کوردستان و فەڕەنسا جەخت لە پەرەپێدانی پەیوەندیی نێوان هەردولا کرایەوە و ڕۆشناییش خرایە سەر سەردانە چاوەڕوانکراوەکەی سەرۆک ماکرۆن بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان کە ئەمساڵ ئەنجام دەدرێت.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەكەی بارەگای بارزانی، هەر لەو دیدارەدا باس لە پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا و پێویستیی پابەندبوون بە دەستوور و چارەسەرکردنی گرفتەکان کرا.

ئەوەشیخستەڕوو، لەکۆبونەوەیەدا هەڕەشەکانی تیرۆر و پێویستیی هەماهەنگیی لایەنەکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر تاوتوێ کرا و وەزیری دەرەوی فەڕەنسا جەختی لە پشتگیریی بەردەوامیی وڵاتەکەی بۆ هەرێمی کوردستان کردەوە.