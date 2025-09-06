٦ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ١٤:٣١

پەرە بە پەیوەندییەکانی فەڕەنسا و هەرێمی کوردستان دەدرێت

لە میانەی كۆبوونەوەی مەسعوود بارزانی، سەرۆكی پارتی لەگەڵ وەزیری دەرەوەی فەڕەنسا، جەخت لە پەرەپێدانی پەیوەندیی نێوان هەردوولا کرایەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بارەگای بارزانی ئەمشەو لە ڕاگەیەندراوێكدا بڵاویكردەوە، لەدرێژەی سەردانەکەیدا بۆ فەڕەنسا، ئێوارەی ڕۆژی هەینی مەسعوود بارزانی لە شاری پاریس سەردانی وەزارەتی دەرەوەی فەڕەنسای کرد و لەلایەن ژان نوێل بارۆ، وەزیری دەرەوە پێشوازی لێکرا.

ئاماژەی بەوەشكرد، لەدیدارەکەدا وێڕای ئاماژەدان بە پەیوەندی و دۆستایەتیی مێژویی هەردو گەلی کوردستان و فەڕەنسا جەخت لە پەرەپێدانی پەیوەندیی نێوان هەردولا کرایەوە و ڕۆشناییش خرایە سەر سەردانە چاوەڕوانکراوەکەی سەرۆک ماکرۆن بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان کە ئەمساڵ ئەنجام دەدرێت.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەكەی بارەگای بارزانی، هەر لەو دیدارەدا باس لە پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا و پێویستیی پابەندبوون  بە دەستوور و چارەسەرکردنی گرفتەکان کرا.

ئەوەشیخستەڕوو، لەکۆبونەوەیەدا هەڕەشەکانی تیرۆر و پێویستیی هەماهەنگیی لایەنەکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر تاوتوێ کرا و وەزیری دەرەوی فەڕەنسا جەختی لە پشتگیریی بەردەوامیی وڵاتەکەی بۆ هەرێمی کوردستان کردەوە.

