سروە عەبدولواحید بۆ بافڵ تاڵەبانی:

تۆ باسی چ دیموکراسییەک دەکەیت کاتێک بەرپرسی گەورەترین پارتی ئۆپۆزسیۆنی هەرێم دەستگیرکراوە

سروە عەبدولواحید لە کاردانەوەیێکدا بۆ وتەکانی بافڵ تاڵەبانی لەبارەی بوونی ئۆپۆزیسیۆنی ئازاد لە سلێمانی پەیامێکی بڵاو کردەوە و دەڵێت باسی چ دیموکراسییەک دەکەیت؟

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سروە عەبدولواحید سەرۆكی فراكسیۆنی نەوەی نوێ لە تۆڕی كۆمەڵایەتی ئێكس دەڵێت: بافڵ تاڵەبانی باس لە بوونی پارتی ئۆپۆزسیۆن دەکات لە سلێمانی وەک ئەوەی دەستکەوتێکی دیموکراسی بێت، بەڵام ئەو ڕاستییە پشتگوێ دەخات کە بەرپرسی گەورەترین پارتی ئۆپۆزسیۆنی هەرێم و سێیەم گەورەترین هێزی سیاسیی دەستگیرکراوە!

ناوبراو دەشنووسێت: "تۆ باسی چ دیموکراسییەک دەکەیت کاتێک نوقم بوویت لە دەستێوەردان لە کاری دەسەڵاتی دادوەری و هەڵبەستنی مەلەفی هەڵبەستراو بۆ تەسفیەکردنی نەیارەکانت؟".

ناوبراو درێژەی دا: "گاڵتەجاڕییەکە تەنیا لەم لێدوانانەدا نییە، بەڵکوو لە لایەنە عەرەبییەکانە کە چەپڵە لێدەدەن، وەک ئەوەی هاوبەش بن لە شەرعیەتدان بە ستەم لەبری ئەوەی لەگەڵ ڕاستییەکان بوەستن".

