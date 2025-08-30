٣٠ ئاب ٢٠٢٥ - ١٢:٣٠

بە ئامانجی بەدواداچون بۆ پاشماوەکانی داعش، هه‌سه‌ده‌ هەڵمەتێکی بەرفراوانی دەست پێکرد

بە ئامانجی بەدواداچون بۆ پاشماوەکانی داعش، هه‌سه‌ده‌ هەڵمەتێکی بەرفراوانی دەست پێکرد

هه‌سه‌ده‌ ڕایگه‌یاند، هەڵمەتێکی بەرفراوان بۆ پاککردنەوەی ناوچه‌كانیان ڕادەگەیەنن کە حەشارگە و شانەکانی داعش لە شاری حەسەکە و دەوروبەری ده‌گرێته‌وه‌.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ناوەندی ڕاگەیاندنی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هه‌سه‌ده‌) له‌ ڕاگه‌یه‌ندراوێكدا باسی له‌وه‌كردوه‌: "لەسەر بنەمای بەرپرسیارێتی نیشتمانیمان بۆ پاراستنی ئاسایشی گەلەکەمان و پاراستنی سەقامگیری، هێزەکانی سووریای دیموکرات، هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا و یەکینەکانی پاراستنی ژنان (یەپەژە) دەستپێکردنی هەڵمەتێکی بەرفراوان بۆ پاککردنەوە ڕادەگەیەنن کە حەشارگە و شانەکانی داعش لە شاری حەسەکە و دەوروبەری ده‌گرێته‌وه‌".

ئاماژه‌ی به‌وه‌ش كردوه‌، ئەو ئۆپەراسیۆنە ئامانجی ئەوەیە بەدواداچوون بۆ پاشماوەکانی داعش، شانە نووستووەکان و شانە چالاکەکان بكات کە هەڕەشە لە ژیانی خەڵکی مەدەنی دەکەن.

له‌ ڕاگه‌یه‌ندراوه‌كه‌ی هه‌سه‌ده‌دا هاتووه‌: "تیمەکانی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی TOL بەشداری لەم ئۆپەراسیۆنەدا دەکەن بۆ پێشکەش کردنی پشتیوانی هەواڵگری و دڵنیابوون لە وردبینییێکی بەرز لە بە ئامانجگرتنی شانە تیرۆریستییەکان و پاراستنی گیانی خەڵکی مەدەنی".

ئه‌وه‌ش هاتووه‌: "لە کاتێکدا ئێمە ئیرادەی خۆمان بۆ بنبڕکردنی تیرۆری داعش لە ڕەگ و ڕیشەی خۆیەوە دووپات دەکەینەوە، داوا لە گەلەکەمان لە شاری حەسەکە دەکەین کە بە تەواوی هاوکاری هێزەکانمان بکەن و هەر چالاکیێکی گوماناویش ڕاپۆرت بکەن، جەخت لەوە دەکەینەوە کە سەلامەتی و ئاسایشیان لە پێشینەی کارەکانمانە".

News Code 226003

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha