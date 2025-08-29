سێ ساڵ لەمەوبەر پێشبینی ئەو ڕووداوەی سلێمانیم کردبوو

مەلا بەختیار، کەسایەتی سیاسیی دیار و ئەندامی پێشووی مەکتەبی سیاسیی یەکێتیی نیشتمانی کوردستان، لەم هەڤپەیڤینەدا لەگەڵ ڕووداو باس لە ڕووداوەکانی سلێمانی و هۆکار و دەرەنجامەکانی دەکات و دەڵێت: "پێشتر پێشبینی سەرهەڵدانی ئەو ڕووداوەی سلێمانیم کردبوو".

بە بۆچوونی مەلا بەختیار هۆکاری ڕووداوەکەی سلێمانی"سیاسییە، ئابوورییە، کۆمەڵایەتییە، سەربازییە، دەروونییە، ئەمنی و هەرێمییە".

بەرەبەیانیی ڕۆژی ۲۲-۰۸-۲۰۲۵ هێزەکانی دژەتیرۆر، کۆماندۆ و ئاسایشی سلێمانی، بۆ دەستگیرکردنی ''چەند داواکراوێک'' هەڵیانکوتایە سەر هۆتێل لالەزار لە شاری سلێمانی و دوای سێ کاژێر ڕووبەڕووبوونەوە، لاهوور شێخ جەنگی و پۆڵادی برای و ژمارەیەک لە ئەندامانی هێزی دووپشک دەستگیر کران.

بەشێک لە دەقی هەڤپەیڤینەکەی ڕووداو لەگەڵ مەلا بەختیار:

پێشبینی سەرهەڵدانی ئەم ڕووداوەت دەکرد؟

بەڵێ

چ رێکارێکت گرتەبەر؟

بەڵێ پێشبینیم دەکرد، بەڵام نامەوێ بچمە نێو بنج و بنەوانی. سێ ساڵ بەر لە ئێستا لە کۆڕبەندێکدا پێشبینی ئەم ڕووداوەم کردبوو، کە ڕوویدا.

هۆشداریت پێنەدان؟

لە کۆڕبەندێکی ئاشکرادا هۆشداری ئەمەم دابوو.

باشە چۆن رێوشوێنیان نەگرتەبەر؟

عەقلییەتی تۆڵەسەندن زاڵە. مام جەلال گەورەترین کێشەکانی لایەنە سیاسییەکانی چارەسەر دەکرد. بەشێوەیەکی زۆر سەیر هەمووی چارەسەر دەکرد. مام جەلال مێژووی تێدەپەڕاند، ئەمەش جیاوازییەکە بوو.

عەقڵییەتی تۆڵەسەندنەوە لەناو حیزب و هۆزیشدا هەیە؟

ناو خێزان نەک هۆز

وایە ناو خێزان

نامەوێ بچمە نێو ناوەڕۆکی رووداوەکان. ئەم پرسە بۆ کۆڕبەندێکی دیکەی دوا دەخەم. با وردەکاری زیاتری رووداوەکان ئاشکرا بن و ورد و درشتی رووداوەکان بخرێنەڕوو ئەو کات، بەڵام بەهیچ شێوەیەک بەشێک نەبوومە لەم رووداوانە. زۆریش دووربوومە و بەردەوام ئامۆژگاریم کردوون بۆ ئەوەی لەم جۆرە رەفتارانە دووربکەونەوە. بەداخەوە سەرباری ئەمەش دیسان نامەوێ بچمە نێو بنج و بنەوانای رووداوەکە.

ئەمە لە کاتێکدایە تۆ لە رووی خێزانی و سیاسیشەوە نزیکیت؟

دووربم یان نزیک، کێشەم نییە. راستە نزیکم، بەڵام هەڵوێست و بۆچوون و بڕیارەکانیشم نەشاردووەتەوە، هەمیشە راشکاو بووم لە خستنەڕووی بیروبۆچوونەکان و قەناعەتە ئایدیۆلۆژی و سیاسی و کۆمەڵایەتییەکانم. زۆر راشکاوانەم، بۆیە تکایە با ئەم بابەتە دوابخەین.

بەڵام لە سەرەتای رووداوەکەدا ناوی مەلا بەختیار هات

هیچ ڕووداوێک لە سلێمانی و لە کوردستان نەبووە کە پەیوەندی بە مێژوو و یەکێتی نیشتمانییەوە هەبووبێت و ناوی منیان نەهێنابێت.

باشە بۆچی؟ ئەمە لە خۆشەویستییانە یان بابەتەکە پەیوەندی بە متمانە و تۆڵەسەندنەوە هەیە؟

هەموویانە هەموویانە. ئەمە چەپکێکە، چەپکێکی تێکەڵاوە لە خۆشەویستی و هەموو ئەمانەی باست کرد.

تۆ پێشتر هەوڵی کوشتنت دراوە لە نزیکترین کەسەکان؟

زۆر جار هەوڵی کوشتنم دراوە

دوایین جار لە نزیکترین کەسەوە بووە

دوایین جار بەڵێ بەڵێ وایە.

باشە با بە تێروتەسەلی نەچینە نێو رووداوەکان، بەڵام خەڵکی نیگەرانن هەر لە سلێمانییەوە بگرە تاوەکو دەگاتە هەولێر و تەنانەت بەغدادیش. لە بەسڕە، هاوڕێکانم پرسیار دەکەن چی روویداوە؟ لە دەرەوەی عێراق پرسیار دەکەن لە سلێمانی چی روویداوە؟ ئەم شارەی کە بە پایتەختی رۆشنبیری هەرێمی کوردستان ناسراوە. ئەو شارەی کە زۆر هێمن و خۆش و جوانە و خەڵکەکەی زۆر چاکن. بەڵام رووداوێکی گەورە تێیدا روویدا.

ئەم رووداوە، هاوردەکراوە، هاوردەکراوە بۆ سلێمانی

لە دەرەوە یان لە ناوەوە هاوردەکراوە؟

لەلایەن ئەو کەسانەوە هاوردەکراوە کە لە سلێمانی دەژین و سلێمانی ناناسن. هەروەها ئەو کێشانەیە کە دەیانتوانی زۆر بە ئاسانی چارەسەری بکەن. دەرەنجام رووداوەکە بەمشێوەیە کەڵەکە بوو.

هۆکاری سیاسی بوو یان کۆمەڵایەتی؟

هەموویانە، سیاسییە، ئابوورییە، کۆمەڵایەتییە، سەربازییە، دەروونییە، ئەمنییە، هەرێمییە و هەموویانە.

ئایا بۆ گرتنی دەسەڵات بوو؟

بێگومان. لە مێژوو شتێک هەیە، گرووپێک هێزی چەکداری هەبێت، چاوی لە دەسەڵات نابێت؟ لە جیهان هیچ نموونەیەکی وەها هەبووە؟

هێزی چەکداری بۆ پاراستنی گەل و سیستەم بەکاردێت

ئەگەر سیستەم و دەستوور هەبێت، ئەگەر سوپایەکی یەکگرتوو هەبێت، ئەگەر هۆشیاری دیموکراسیی نیشتمانیی و نەتەوەیی مەزن هەبێت، بەڵێ. بە رێژەیەکی زۆر هەست و هۆشیاری نیشتمانیی و نەتەوەیی نەماوە و لە دەستچووە.

داواکاری جیابوونەوەی سلێمانی هەبوو

داواکاری؟

جیابوونەوەی سلێمانی لە هەرێمی کوردستان لە رووی سیاسی و ئابوورییەوە، باشە چۆن هەرێمی کوردستان بەهێز و یەکگرتوو دەمێنێتەوە و ۱۰۰ ساڵ خوێنتان رژا و شەڕتان کرد بۆ سەربەخۆیی و هەبوونی قەوارەیەک. ئەو خەونە ئێستا بەردەستە و هاتەکایەوە، کەچی خەڵک نیگەرانە بە عەرەب و کوردیش بە پلەی یەک.

بە فەرمی گوێم لە بڕیارێک نەبووە لەناو یەکێتیی بڕیارێکی وەها درابێت، کە لە هەرێمی کوردستان جیاببنەوە و راستەوخۆ بچنە سەر بەغدا. بەفەرمی شتی وەهام گوێ لێنەبووە، بەڵام ئەمجۆرە پروپاگەندانە هەن.

لەلایەن سەرکردەکان یان خەڵک؟

نەخێر، لەلایەن خەڵک و میدیا و سۆشیاڵ میدیا.

میدیا لە سلێمانی دۆخی باشە؟

نەخێر

ئازادی رادەربڕین؟

ئەگەر مەبەستت ئەو ئازادییەی لە ئەورووپا هەیە، لە هیچ شوێنیکی کوردستان نییە.

نامەوێ بەراورد لەنێوان ئەورووپا و عێراق بکەم بەڵام....

نەخێر نییە لە تەواوی کوردستان نییە و تەنانەت لە عێراق و ناوچەکەش نییە.

کاتێک لە سلێمانی دەرچوویت، دۆخی شارەکە چۆن بوو؟

دیمەنی ئازاربەخش هەیە.

کاریگەری بەسەر خەڵکدا هەبووە؟

زۆر، زۆر

هۆکاری سەردانەکەت بۆ هەولێر سەردانێکی سیاسییە یان بۆ پشوودانە چییە؟

کۆڕبەندێک هەیە لەبارەی کوردستانی تورکیا و دۆخی تورکیا و دەستپێشخەرییەکەی بەڕێز ئۆجەلان. منیش تێیدا بەشدار دەبم.

هەوڵی چاککردنەوەی دۆخەکە لەوێ دەدەیت؟

کەمتەرخەمی ناکەم، پێموایە دەرفەتێکی باش هەیە بۆ باشکردنی دۆخەکە.