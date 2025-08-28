٢٨ ئاب ٢٠٢٥ - ١٤:٥٨

جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێم:

لە هەمووكات نزیكترین لە چارەسەركردنی كێشەكانی نێوان هەرێم و بەغدا

لە هەمووكات نزیكترین لە چارەسەركردنی كێشەكانی نێوان هەرێم و بەغدا

قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆكی حكوومەتی هەرێمی كوردستان ڕایگەیاند: "بە هەوڵی یەكێتی و سەرۆكەكەی لە هەمووكات زیاتر نزیكترین لە چارەسەركردنی كێشەكانی نێوان هەرێم و بەغدا".

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، قوباد تاڵەبانی، لە كۆنفرانسی هاوپەیمانی سۆشیال دیموكراتی وڵاتانی عەرەبی ڕایگەیاند: لە وڵاتانی عەرەبی هەمیشە دۆسیەی كورد وەک هەڕەشە سەیركراوە بەڵام ئێستا هەمووان تێگەیشتون كە كورد هەڕەشە نیە، بەڵكوو دەرفە بۆ ئاشتی و دیموكراسی.

تاڵەبانی ئاماژەی بەوەش كرد، هێشتا كورد تەواوی مافە دەستوورییەكانی لە عێراق وەرنەگرتووە، ڕاستە چوارچێوەكە هەیە و هێشتا خەباتە سیاسی و یاساییەكان ماوە. كێشەكانی هەرێم و بەغدا لەڕێی دیالۆگ و گەڕانەوە بۆ دەستور چارەسەر دەكرێت. 

قوباد تاڵەبانی وتیشی بەهەوڵ و ماندووبوونێكی زۆر، هەروەها بە هەوڵی یەكێتی نیشتمانیی كوردستان و سەرۆكی یەكێتی لە هەمووكات زیاتر نزیكترین لە چارەسەركردنی كێشەكانی نێوان حكوومەتی هەرێمی كوردستان و حكوومەتی فیدڕاڵی.

ناوبراو ئەوەشی خستەڕوو، كورد نوێنەرایەتی قەزیەیێک دەكات كە هەموو ناوچەكە دەگرێتەوە، قەزیەی كورد تەنها دابین كردنی مووچە نیە لە لایەن حكوومەتی فیدڕاڵییەوە، ئەوە مافێكی دەستووری و پرسێكی ئیدارییە، بەداخەوە دوای ئەو هەمووساڵە لە ئازادكردنی عێراق، ئێستاش پرسی مووچە پرسێكە كە هەموو مانگێک دەبێت خەڵكی كوردستان چاوەڕوان بن بزانین مووچە دێت، نایات، كەی دێت.

News Code 225992

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha