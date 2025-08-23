كۆمپانیای هانت ئۆیلی ئەمریكی دەستپێكردنەوەی کارەکانی لە هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وتەبێژی کۆمپانیاکە، بە ئاژانسی هەواڵی "ڕۆیتەرز"ی وتووە: پێشبینی دەکرێت تا کۆتایی ئەم مانگە بەرهەمهێنان بگەڕێتەوە دۆخی ئاسایی خۆی.
ئەم لێدوانە دوای ڕاگەیاندنی دەستپێكردنەوەی كاری کۆمپانیاکانی تری نەوت دێت، كە دواینیان، کۆمپانیای DNO ی نەرویجی بوو، دەستپێکردنەوەی بەرهەمهێنانی نەوتی لە کێڵگەکانی کوردستان ڕاگەیاند، کە مانگی ڕابردوو بە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان کرایە ئامانج.
کۆمپانیای "هانت ئۆیل"ی ئەمریکی، دەستپێکردنەوەی بەرهەمهێنانی نەوتی لە هەرێمی کوردستان راگەیاند، ئەوەش دوای نزیکەی مانگێک لە هێرشێکی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان کە یەکێک لە کێڵگەکانی لە شاری دهۆک کردە ئامانج.
