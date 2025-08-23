٢٣ ئاب ٢٠٢٥ - ١٠:٢٨

لە ئێستادا سێ سەرۆک حزب لە سلێمانی لە زیندانن

لە ئێستادا سێ سەرۆک حزب لە سلێمانی لە زیندانن

سێ سەرۆكی حزب (لاهور شێخ جەنگی سەرۆكی بەرەی گەل، شاسوار عەبدولواحید سەرۆكی نەوەی نوێ، ئارام قادر سەرۆكی پێشووی هاوپەیمان) لە سلێمانی لە زیندانن.

کوردپرێس: ئاژانسی درەو لە ڕاپۆرتێکدا بڵاوی کردەوە، یەكەم/ لاهوور شێخ جەنگی سەرۆكی بەرەی گەل كە خاوەندی ۲ كورسی پەرلەمانی كوردستانە، دوای كۆنترۆڵ كردنی لالەزار بارەگای سەرەكی بەرەی گەل، لاهوور شێخ جەنگی دەستگیر كرا و لە ئێستادا لە زیندانی كانی گۆمە، زیندانی كراوە و بڕیارە بە مادەی ۴۰۶ لە یاسای سزادانی عێراقی دادگایی بكرێت.
دووەم/ شاسوار عەبدولواحید سەرۆكی جووڵانەوەی نەوەی نوێ:
ڕۆژی ۱۲ی ئابی ۲۰۲۵ بە بڕیاری دادوەر شاسوار عەبدولواحید سەرۆكی جووڵانەوەی نەوەی نوێ كە خاوەنی ۱۵ كورسی پەرلەمانی كوردستان و ۹ كورسی پەرلەمانی عێراقە دەستگیر كرا و پێنجشەممە برایە بەردەم دادگا و بڕیارە لە ۲۸ی ئاب دادگایی بكرێت دوای ئەوەی بە غیابی بۆ ماوەی شەش مانگ زیندانی سزا درا، لە ئێستادا لە زیندانی گرتن و گواستنەوەی پۆلیسە لە فەرماندەیی لە مەعەسكەر سەلام.

سێیەم/ ئارام قادر سەرۆكی پێشووی هاوپەیمانی نیشتمانی لە ۱۰ی تەمووزی ڕابردووەوە لە سلێمانی دەستگیر كراوە، بەڵام تا ئێستا هۆكاری دەستگیركردنەكەی نازانرێت و ناشزانرێت لە كوێ زیندانی كراوە.

News Code 225966

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha