ئەرکی سەربازیی هاوپەیمانان لە عێراق دەگۆڕدرێتەوە بۆ هاوبەشییەکی ئەمنیی دوولایەنە

وتەبێژى باڵیۆزخانەى ئەمریکا لە عێراق لە وەڵامی پرسیارێکدا لەبارەى ئەوەی کە ئایا ڕێککەوتنی نێوان واشنتن و بەغدا بۆ گۆڕینی شێوازی ئەرک و کارکردنی هاوپەیمانیی دژ بە داعشە، یان کشانەوەیانە لە عێراق؛ بە ڕووداوی ڕاگەیاند: "ئەمە کۆتایی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیی دژی داعش نییە، کە هەوڵەکانی لەسەر ئاستی جیهان زیاتر بە سەرکردایەتییەکی سڤیل بەردەوام دەبن".

هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی، لە ساڵی ۲۰۱۴ لەسەر داوای حکوومەتی عێراق بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش هاتوونەتە عێراق.

عێراق و ئەمریکا لە ساڵى ۲۰۰۸ رێککەوتنى چوارچێوەى ستراتیژییان واژۆ کرد لەبارەى گۆڕینى ئەرکى سوپاى ئەمریکا لە شەڕەوە بۆ مەشق، دواى ئەوەى لە ساڵى ۲۰۱۱ سوپاى ئەو وڵاتە لە عێراق کشایەوە.

وتەبێژی باڵیۆزخانەی ئەمریکا وتیشی: "ئەمە گۆڕینی ئەرکی سەربازیی هاوپەیمانییەکەیە لە عێراق، زیاتر بە ئاراستەی هاوبەشییەکی ئەمنیی دوولایەنەی نەریتی".

بنکەى عەین ئەسەد لە ئەنبار، زۆرترین مەشقپێکارى هاوپەیمانیى نێودەوڵەتیى دژ بە داعشى تێدایە بە سەرکردایەتیى ئەمریکا.