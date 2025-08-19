بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕهوتی ههڵوێستی نیشتیمانی له ڕاگهیهندراوێکدا بڵاویکردهوه: "مامۆستایان و فهرمانبهرانی ناڕازی ڕۆژی چوارشهممهیان بۆ ئهنجامدانی خۆپیشاندان دیاری کردووه، پشتیوان و بهشدار دهبین لهگهڵیان، به ههموو توانایهکمان بهرگری له داواکاریهکانیان دهکهین، ئهم خۆپیشاندانهش، له پێناو مووچهی مووچهخۆرانی کوردستانه".
ڕهوتی ههڵوێست ڕاشیگهیاندووه: "دهبێت ئهو ڕێککهوتنهی کراوه بۆ دۆسیهی نهوت و گهڕاندنهوهی داهاتی نانهوتی بهمهبهستی دابین کردنی مووچه جێبهجێ بکرێت، خهڵکی کوردستان له دۆخێکی خراپی ژیانکردندایه و نابێت بکرێته قوربانی بهرژهوهندی چهند دهسهڵاتدار و کۆمپانیایێک".
