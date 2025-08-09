هەرێم ئامادەیە لە پرۆژەی ڕووناکیدا هاوکاریی بەغداد بکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عەزیز ئەحمەد، جێگری بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (X) نووسیویەتی: "ئێستا ناوەندی پارێزگاکانی هەولێر، سلێمانی و دهۆک لە ڕێگەی پرۆژەی ڕووناکییەوە، سوودمەندن لە کارەبای ۲۴ کاتژمێری".
جێگری بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێم ئاماژەی بەوەش کردووە، ئەو پارێزگایانەی هەرێم، یەکەم پارێزگاکانی عێراقن کە ماڵئاوایی لە مۆلیدە دەکەن.
عەزیز ئەحمەد دووپاتیشی دەکاتەوە، "ئێمە ئامادەین بۆ هاوکاریکردنی بەغداد، بۆ بەدەستهێنانی هەمان شت".
Your Comment