بەپێی هەواڵی کوردپرێس،هۆكاری سهرهكی شهڕهكه دوای دهمهقاڵهی توندی نێوان عهلا حهیدهری و مهحموود مهشههدانی بووه، دواتریش ڕهعد دههلهگی كه پهرلهمانتارێكی سوننهیه چوهته ناو دهمهقاڵێكهوه و بهوهۆیهوه شهڕه بۆكس لهنێوان ههردوو پهرلهمانتارهكه ڕوویداوه".
سهرهتا ناكۆكیهكه لهوهوه دروستبو نوێنهرانی كوتله سوننهكان ناڕهزایهتیان دهربڕی بهرامبهر زیادكردنی بڕگهیهكی ههمواركردنهوهی یاسای وهزارهتی پهروهرده و پهیوهندییان به مهحمود مهشههدانی كرد، كه ئامادهی دانیشتنهكه نهبو، بههۆی ناڕهزایی نوێنهرانی كوتله شیعهكان بهرامبهر به ڕێككهوتنی وهبهرهێنانی نێوان سعودیه و عێراق".
بههۆی شهڕ و ئاڵۆزیهكان لهنێوان ئهو دو پهرلهمانتاره كۆبوونهوهی پهرلهمان ههڵگیراوه بۆ كاتێكی دیكه.
Your Comment