٤ ئاب ٢٠٢٥ - ١٠:٠٠

پێنج شه‌ڕڤانی هەسەدە لە هێرشێکی داعشدا گیانیان لەدەست دا

پێنج شه‌ڕڤانی هەسەدە لە هێرشێکی داعشدا گیانیان لەدەست دا

هێزه‌كانی سووریای دیموكرات ڕایگه‌یاند، پێنج شه‌ڕڤانیان له‌ به‌رخۆدان به‌رانبه‌ر هێرشه‌كانی داعش له‌ دێره‌زور گیانیان له‌ده‌ست داوه.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ناوه‌ندی ڕاگه‌یاندنی هه‌سه‌ده‌ له‌ ڕاگه‌یه‌ندراوێكدا بڵاوی كرده‌وه‌: "پێنج شه‌ڕڤان له‌ وه‌ڵامدانه‌وه‌ی هێرشێكی شانه‌یێكی چه‌كدارانی داعش بۆ سه‌ر خاڵێكی سه‌ربازیی هێزه‌كانمان له‌ سنووری ده‌یره‌زۆر، گیانیان له‌ده‌ستدا، شه‌ڕڤانان تا كۆتایی شه‌ڕیان كرد و هێرشی چه‌كدارانیان تێكشكاند".

ئاماژه‌ی به‌وه‌ش كردوه‌: "به‌ سه‌ربه‌رزییه‌وه‌ گیانله‌ده‌ستدانی حه‌سه‌ن حامید ئه‌حمه‌د (ئاده‌م)، عیزه‌دین سه‌عید خه‌لیفه‌ (یوسف)، عه‌مار محه‌مه‌د عه‌لوش (به‌ری)، عه‌مار محه‌مه‌د خه‌لیفه‌ (جودی)، مازن عه‌بدوڵا خه‌ڵه‌ف (قه‌یسه‌ر) له‌ ۳۱ی (ته‌مموز/۷)ی ۲۰۲۵ ڕاده‌گه‌یه‌نین كه‌ نمونه‌ی فیداكاری و قاره‌مانێتی بوون، له‌ هه‌موو گۆڕه‌پانه‌كان وڵاته‌كه‌یان پاراست".

ئه‌وه‌شی خستۆته‌ڕوو، "به‌ڵێن ده‌ده‌ین كه‌ تۆڵه‌ی شه‌هیدان بكه‌ینه‌وه‌ و به‌رده‌وام ده‌بین له‌ پاراستنی ناوچه‌ و گه‌له‌كه‌مان".

News Code 225855

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha