کونسوڵی گشتیی ئەمریکا و مەسروور بارزانی جەخت لە ڕێزگرتن لە قەوارەی فیدراڵیی هەرێم دەکەن

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەسروور بارزانی، سەرۆكی حکوومەتی هەرێمی كوردستان، پێشوازی لە ستیڤ بیتنەر، كونسولی گشتیی ئەمریکای لە هەرێمی كوردستان كرد بە بۆنەی کۆتاییهاتنی ئەرکە دیپلۆماتییەکەی.

سەرۆکی حکوومەت سوپاسی پشتیوانیی بەردەوامیی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکای لە هەرێمی کوردستان کرد و بە تایبەتی سوپاسی کونسوڵی گشتیی کرد بۆ کارکردنی لەپێناو پەرەپێدان و پێشخستنی زیاتری پەیوەندیی دوولایەنە لە هەموو بوارەکاندا.

کونسوڵی گشتیی ئەمریکا، پێزانینی خۆی بۆ پشتگیریی لایەنە پەیوەندیدارەكانی حکوومەتی هەرێمی كوردستان دەربڕی و جەختی لە گرنگیی بەهێزبوونی پەیوەندیی دۆستانەی وڵاتەکەی لەگەڵ هەرێمی کوردستان کردەوە.

لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا، هەردوولا هاوڕابوون لەسەر پێویستیی دەستپێکردنەوەی هەناردەکردنی نەوتی هەرێم و پاراستن و ڕێزگرتن لە قەوارەی فیدراڵیی هەرێمی کوردستان و دابینکردنی مافە دەستووری و شایستە داراییەکانی خەڵکی کوردستان.