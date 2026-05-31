میدیا حزبییەکان ڕاستیی گەندەڵی و تاڵانکاری دەشارنەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عەلی حەمەساڵح ڕەخنەیەکی توند لە ئەدای پارتە دەسەڵاتدارەکان و میدیاکانی سەر بەوان لە هەرێمی کوردستان دەگرێت و ئیدیعا دەکات کە ڕای گشتی لە جیاتی بەدواداچوونی دۆسیەکانی گەندەڵی، غارەتکردنی زەوییەکان و داهاتە نەوتییەکان، بە پەراوێزی میدیاییەوە سەرقاڵ دەکرێت.

ناوبراو ئاماژەی بەوەش کردووە کە میدیاکانی سەر بە حیزبەکان، لە جیاتی باسی «دزینی ملیارەها دۆلار، قاچاقچێتی، باج گرتن و غارەتکردنی زەوییەکان»، ڕای گشتی دەگلێننە ناو بابەتە لاوەکییەکانەوە تا کێشە سەرەکییەکان فەرامۆش بکرێن.

عەلی حەمەساڵح لە بەشێکی ئەم ڕەخنانەیدا وتوویەتی کە هەندێک میدیا لە ماوەی یەک مانگدا دەیان هەواڵیان دەربارەی سەرڕێژبوونی بەنداوی دووکان بڵاوکردووەتەوە، بەڵام ئامادە نەبوون دەربارەی چارەنووسی ڕۆژانەی ۵۰۰۰۰ بەرمیل نەوت یان دۆسیەکانی پەیوەندیدار بە زەوییەکان و بازرگانیی دەرمانەوە ڕاپۆرتێک بڵاو بکەنەوە.

لێدوانەکانی سەرۆکی ڕەوتی هەڵوێستی نیشتمانی، هەروەها میدیاکانی سەر بە پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانی تۆمەتبار دەکات بەوەی کە لە هەمبەر دۆسیەکانی پەیوەندیدار بە نەوت، زەوی، بازگەکان و قاچاقچێتی بێدەنگییان هەڵبژاردووە.