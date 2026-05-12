لە ماوەی مانگێکدا بۆری نەوتی کەرکووک-نەینەوا کارا دەکرێت

وەزارەتی نەوتی عێراق، ڕایگەیاند هێڵی هەناردەکردنی نەوتی خاوی کەرکووک–نەینەوا، بۆ بەندەری جەیهانی تورکی لە مانگێکدا دەخرێتەوە کار.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، باسم محەممەد خوزەیر، بریکاری وەزارەتی نەوت بۆ کاروباری دەرهێنان، ڕایگەیاند، "وەزارەتەکەیان کار لەسەر تەواوکردنی هێڵی بۆریی کەرکوک-نەینەوا دەکات و چاوەڕوان دەکرێت لە ماوەی یەک مانگدا بکەوێتە کار.

بریکارەکەی وەزارەتی نەوت دەشڵێت، ئەم بۆرییە لە دەرەوەی سنوورەکانی هەرێمی کوردستانە و توانای هەناردەکردنی ۳۵۰ هەزار بەرمیل نەوتی لە ڕۆژێکدا هەیە، بەڵام ئێستا گەیشتن بەم ژمارەیە بەهۆی سنوورداریی توانای بۆری گواستنەوەی نێوان بەسڕە و کەرکوکەوە مەحاڵە.

سەبارەت بە دەستپێکردنەوەی هەناردە لە ڕێگەی تەنگەی هوورمزەوە، بریکاری وەزارەتی نەوت وتی، پێشتر عێراق ڕۆژانە ۳ ملیۆن و ۴۰۰ هەزار بەرمیل نەوتی لە ڕێگەی تەنگەکەوە هەناردە دەکرد، لەکاتێکدا توانای بەرهەمهێنانی ڕۆژانەی ۴ ملیۆن و ۲۰۰ هەزار بەرمیل بووە.

باسم محەممەد ئاماژەی بەوەشکردووە، لە ئەگەری کردنەوەی تەنگەی هوورمزدا، وەزارەت دەتوانێت تەنیا لە ماوەی هەفتەیەکدا ئاستی هەناردەکردن بۆ باری ئاسایی پێشوو بگەڕێنێتەوە.

