ڕۆژنامەی کوردستان ڕۆلێکی دیاری هەبوو لە ژیانەوەی بیری نەتەوایەتی

کوردپرێس دەقی یادداشتەکەی سەعدی ئەحمەد پیرە بڵاو دەکاتەوە:

ڕۆژنامەی کوردستان ڕۆلێکی بەرچاو و دیاری هەبوو لە ژیانەوەی بیری نەتەوایەتی و جۆشدانی زیاتری خەباتی سیاسی و کلتوری و کۆمەڵایەتی گەلەکەمان و بووە هەوێنی زیاتر برەودان بە بواری رۆژنامەگەری لە رووی پیشەییەوە ئەمەش کاریگەری راستەوخۆی لەسەر بەرەو پێشبردنی بوارەکانی ئەدەبی فەرهەنگ کوردی کرد ، وێستگەیەکی گرنگ بوو بۆ زیندووکردنەوەی زمان و ئەدەبیاتی کوردی وپاراستنی لە لێوارەکانی لەناوچووندا.

لە ناوەڕۆکی بابەتەکانیشدا جارێکی تر گوزارشتی لە هەستی نیشتیمانی و نەتەوەیی گەلی کورد دەکرد، جەختی لە ئاشتی و برایەتی و هاوسۆزی نێوان گەلی کورد و گەلانی ناوچەکە دەکردەوە، دەتوانین بڵێین رۆژنامەی کوردستان جگە لەوەی دەنگ و سەدای ماف و داوا ڕەواکانی گەلی کوردبووە ، پەیامێکی روونی مرۆڤایەتی و دۆستایەتی و ئاشتیخوازی و پێکەوە ژیان بوو, هەروەها لە ساڵانی پێش راپەڕین ۱۹۹۱ کاری ڕۆژنامەوانی کوردی هەمووی لە ژێر زەبر و زەنگی ڕژێمە داگیرکەرەکاندا بوو.

بۆیە لێرەوە دوای ۱۲۸ ساڵ سەری رێز و وەفاداری بۆ گڵکۆی میقداد مەدحەت بەدرخان یەکەم سەرنووسەری رۆژنامەکە و تەواوی قەڵەم بەدەستانی ئەو کاروانە پڕ شکۆیە دادەنوێنم.

ئەمڕۆش لەگەڵ بوونی سیستەمی نوێی چاپەمەنی و پێشکەوتنەکانی تەکنەلۆژیای راگەیاندن بەشانازییەوە گەلی کورد لەهەموو جیهاندا خاوەنی سەدان کەناڵی تەلەفزیۆنی و دەزگا و دامەزراوەی جۆرا و جۆری راگەیاندنە، جێگای خۆشحاڵیمانە کە هەنگاو دوای هەنگاو رۆڵی گرنگ و کاریگەریان بینیوە لە بەرەو پێش بردنی دۆزی رەوای گەلەکەمان و پاراستنی شوناسی کورد کە ڕووی سیاسی و کۆمەڵایەتی و کلتوری و ئەدەبییەوە، بەشێوەیەکی بەرپرسیارانە و هەستکردن بە گرنگی بەرژەوەندی گشتی مامەڵەیان لەگەڵ قۆناغە جیاوازەکاندا کردوە، نوێترین نمونەش رۆلی دەزگاکانی راگەیاندن و رۆژنامەوانان و راگەیاندنکاران بوو لە بڵاوکردنەوەی هۆشیاری تەندروستی لە رووبەڕووبونەوەی پەتای کۆرۆنا کە هەموو جیهانی گیرۆدەکردووە.

بەم بۆنەیەوە پیرۆزبایی خۆم لە تەواوی دەزگاکانی راگەیاندن و راگەیاندنکاران دەکەم، رۆژی رۆژنامەگەری کوردیان لێ پیرۆز دەکەم، پێیان دەڵێم ئێوە هەمیشە جێگای شانازی و دەستخۆشی لێکردنن، هیوادارم کاروانی رۆژنامەگەریتان بەردەوام بێت و قەڵەمەکانتان پڕبێت لە داهێنان و هزری تازە بۆ زیاتر بەرەوە پێش بردنی ژێرخانی کلتوری گەلەکەمان، بەراستی ببن بە دەسەڵاتی چوارەم، هەر بەوبۆنەیەوە داواکارم لەهەموو لایەک پانتایی ئازادی ڕا دەربڕین و بواری رەخنەی بنیادنەرانە لەبەردەم رۆژنامە نووسان و میدیاکاراندا فراوانتر بکەن، هیچ کۆسپ و تەگەرەیەک نەخەنە بەردەم ڕەوڕەوەی هزر و بیرکردنەوەکانایان کە هاوتەریب بێت لەگەڵ بەند و بڕگە و ماددەکانی یاسای تایبەت بە راگەیاندن و رۆژنامەگەری کوردی، سڵاو لە یادی ۱۲۸ ساڵەی رۆژنامەگەری کوردى ..، سڵاو لە بەدرخانییەکان ..

سڵاو لە میدیاکاران و ڕۆژنامەنووسان و رێبوارانی ئەم ڕێگایە ..

سەعدی ئەحمەد پیرە

ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەكێتی نیشتیمانی كوردستان