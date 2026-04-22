٢٢ نیسان ٢٠٢٦ - ١٢:٣٠

سەعدی ئەحمەد پیرە:

ڕۆژنامەی کوردستان ڕۆلێکی دیاری هەبوو لە ژیانەوەی بیری نەتەوایەتی

ڕۆژنامەی کوردستان ڕۆلێکی دیاری هەبوو لە ژیانەوەی بیری نەتەوایەتی

۲۲ی ۴ی هەموو ساڵێک، رۆژی رۆژنامەگەری کوردی و ساڵیادی دەرچوونی یەکەمین ژمارەی رۆژنامەی کوردستانە؛ لە یادی دەرچوونی یەکەم ڕۆژنامەی کوردی سەعدی ئەحمەدپیرە دەڵێت: ئەمڕۆ ۱۲۸ ساڵ تێپەڕ دەبێت بەسەر دەرچوونی یەکەم ڕۆژنامەی کوردی بەناوی کوردستان کە لەلایەن بنەماڵەی بەدرخانیەکانەوە بە پشتیوانی قەڵەمی ژمارەیەک لە ڕۆشنبیرانی کورد یەکەم ژمارەی دەرچوو. هەر ئەم ڕۆژەش لەلایەن گەلی کوردەوە وەک ڕۆژی ڕۆژنامەگەری کوردی هەژمار دەکرێت.

کوردپرێس دەقی یادداشتەکەی سەعدی ئەحمەد پیرە بڵاو دەکاتەوە:

ڕۆژنامەی کوردستان ڕۆلێکی بەرچاو و دیاری هەبوو لە ژیانەوەی بیری نەتەوایەتی و جۆشدانی زیاتری خەباتی سیاسی و کلتوری و کۆمەڵایەتی گەلەکەمان و بووە هەوێنی زیاتر برەودان بە بواری رۆژنامەگەری لە رووی پیشەییەوە ئەمەش کاریگەری راستەوخۆی لەسەر بەرەو پێشبردنی بوارەکانی ئەدەبی فەرهەنگ کوردی کرد ، وێستگەیەکی گرنگ بوو بۆ زیندووکردنەوەی زمان و ئەدەبیاتی کوردی وپاراستنی لە لێوارەکانی لەناوچووندا.

لە ناوەڕۆکی بابەتەکانیشدا جارێکی تر گوزارشتی لە هەستی نیشتیمانی و نەتەوەیی گەلی کورد دەکرد، جەختی لە ئاشتی و برایەتی و هاوسۆزی نێوان گەلی کورد و گەلانی ناوچەکە دەکردەوە، دەتوانین بڵێین رۆژنامەی کوردستان جگە لەوەی دەنگ و سەدای ماف و داوا ڕەواکانی گەلی کوردبووە ، پەیامێکی روونی مرۆڤایەتی و دۆستایەتی و ئاشتیخوازی و پێکەوە ژیان بوو, هەروەها لە ساڵانی پێش راپەڕین ۱۹۹۱ کاری ڕۆژنامەوانی کوردی هەمووی لە ژێر زەبر و زەنگی ڕژێمە داگیرکەرەکاندا بوو. 

بۆیە لێرەوە دوای ۱۲۸ ساڵ سەری رێز و وەفاداری بۆ گڵکۆی میقداد مەدحەت بەدرخان یەکەم سەرنووسەری رۆژنامەکە و تەواوی قەڵەم بەدەستانی ئەو کاروانە پڕ شکۆیە دادەنوێنم.

ئەمڕۆش لەگەڵ بوونی سیستەمی نوێی چاپەمەنی و پێشکەوتنەکانی تەکنەلۆژیای راگەیاندن بەشانازییەوە گەلی کورد لەهەموو جیهاندا خاوەنی سەدان کەناڵی تەلەفزیۆنی و دەزگا و دامەزراوەی جۆرا و جۆری راگەیاندنە، جێگای خۆشحاڵیمانە کە هەنگاو دوای هەنگاو رۆڵی گرنگ و کاریگەریان بینیوە لە بەرەو پێش بردنی دۆزی رەوای گەلەکەمان و پاراستنی شوناسی کورد کە ڕووی سیاسی و کۆمەڵایەتی و کلتوری و ئەدەبییەوە، بەشێوەیەکی بەرپرسیارانە و هەستکردن بە گرنگی بەرژەوەندی گشتی مامەڵەیان لەگەڵ قۆناغە جیاوازەکاندا کردوە، نوێترین نمونەش رۆلی دەزگاکانی راگەیاندن و رۆژنامەوانان و راگەیاندنکاران بوو لە بڵاوکردنەوەی هۆشیاری تەندروستی لە رووبەڕووبونەوەی پەتای کۆرۆنا کە هەموو جیهانی گیرۆدەکردووە.

بەم بۆنەیەوە پیرۆزبایی خۆم لە تەواوی دەزگاکانی راگەیاندن و راگەیاندنکاران دەکەم، رۆژی رۆژنامەگەری کوردیان لێ پیرۆز دەکەم، پێیان دەڵێم ئێوە هەمیشە جێگای شانازی و دەستخۆشی لێکردنن، هیوادارم کاروانی رۆژنامەگەریتان بەردەوام بێت و قەڵەمەکانتان پڕبێت لە داهێنان و هزری تازە بۆ زیاتر بەرەوە پێش بردنی ژێرخانی کلتوری گەلەکەمان، بەراستی ببن بە دەسەڵاتی چوارەم، هەر بەوبۆنەیەوە داواکارم لەهەموو لایەک پانتایی ئازادی ڕا دەربڕین و بواری رەخنەی بنیادنەرانە لەبەردەم رۆژنامە نووسان و میدیاکاراندا فراوانتر بکەن، هیچ کۆسپ و تەگەرەیەک نەخەنە بەردەم ڕەوڕەوەی هزر و بیرکردنەوەکانایان کە هاوتەریب بێت لەگەڵ بەند و بڕگە و ماددەکانی یاسای تایبەت بە راگەیاندن و رۆژنامەگەری کوردی، سڵاو لە یادی ۱۲۸ ساڵەی رۆژنامەگەری کوردى ..، سڵاو لە بەدرخانییەکان ..

سڵاو لە میدیاکاران و ڕۆژنامەنووسان و رێبوارانی ئەم ڕێگایە ..

 سەعدی ئەحمەد پیرە

ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەكێتی نیشتیمانی كوردستان

News ID 227040

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha