یەکەی ۸۰ی پارتی دەچێتە سەر وەزارەتی پێشمەرگە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، كەناڵی كوردستان ۲۴ لەزاری سەرچاوەیەكەوە لە وەزارەتی پێشمەرگە بڵاوی کردەوە: فەرمانی هەرێمی بۆ هەڵوەشاندنەوەی هێزەکانی یەکەی ۸۰ دەرچووە و بەناوی "فەرماندەی دەڤەری یەک" دەخرێتەوە سەر وەزارەتی پێشمەرگە.
فەرماندەی دەڤەری یەک" لە شەش فیرقەی هاوبەشی هێزی پێشمەرگە پێکدێت و لەم نزیکانەدا بڕیارەکە جێبەجێ دەکرێت.
وتیشی: هەڵوەشاندنەوەی یەکەی۸۰ لە چوارچێوەی چاکسازییەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ ڕێکخستنەوەی وەزارەتی پێشمەرگە و یەکخستنی هێزی پێشمەرگە.
یەکەی ۸۰ی پارتی دیموکراتی کوردستان هەڵدەوەشێتەوەو دەچێتە سەر وەزارەتی پێشمەرگە.
