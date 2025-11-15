١٥ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١١:٣٤

ئاتووسا گوڵشادنەژارد پلەی یەکەمی پاڵەوانێتیی کاراتیی بەدەست هێنا

ئاتووسا گوڵشادنەژارد پلەی یەکەمی پاڵەوانێتیی کاراتیی بەدەست هێنا

کچە کوردێکی خەڵکی کرماشان لە پاڵەوانێتییەکی کاراتی پلەی یەکەمی بەدەستهێنا.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، شەشەمین خولی پاڵەوانێتیی کاراتیی وڵاتانی ئیسلامی رۆژی هەینی ۱۴-۱۱-۲۰۲۵ لە ریازی پایتەختی سعوودیە بەڕێوەچوو، تێیدا کچێکی کورد بەناوی ئاتووسا گوڵشادنەژاد لە کێشی ۶۱ کیلۆگرامی ژنان پلەی یەکەمی بەدەستهێنا.

ئاتووسا گوڵشادنەژاد لە پاڵەوانێتیەکەدا لەگەڵ سێ یاریزانی نایجیری، سعوودی و ئەفریقای باشووریدا یاری کرد و توانی بە سەر هەر سێ یاریزانەکەدا سەرکەوێ.

گوڵشادنەژاد، تەمەن ۲۱ ساڵ خەڵکی شاری هەرسینی کرماشانە و لە ساڵی ۲۰۱۱ەوە وەرزشی کاراتی دەکات.

ناوبراو زیاتر لە ۶ ساڵە ئەندامی تیمی نیشتمانیی گەورەساڵانی ئێرانە بۆ کاراتی.

گوڵشادنەژاد لە پاڵەوانێتیەکانی ئاسیا کە ساڵی ۲۰۲۱ لە ئاڵماتی کازاخستان و ۲۰۲۳ لە مالاکای مالیزیا و ۲۰۲۵ لە تاشکەندی کازاخستان بەڕێوەچوون، پلەی یەکەم و مەدالیای زێڕی بەدەست هێنا.

News ID 226447

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha