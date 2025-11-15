ئاتووسا گوڵشادنەژارد پلەی یەکەمی پاڵەوانێتیی کاراتیی بەدەست هێنا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، شەشەمین خولی پاڵەوانێتیی کاراتیی وڵاتانی ئیسلامی رۆژی هەینی ۱۴-۱۱-۲۰۲۵ لە ریازی پایتەختی سعوودیە بەڕێوەچوو، تێیدا کچێکی کورد بەناوی ئاتووسا گوڵشادنەژاد لە کێشی ۶۱ کیلۆگرامی ژنان پلەی یەکەمی بەدەستهێنا.

ئاتووسا گوڵشادنەژاد لە پاڵەوانێتیەکەدا لەگەڵ سێ یاریزانی نایجیری، سعوودی و ئەفریقای باشووریدا یاری کرد و توانی بە سەر هەر سێ یاریزانەکەدا سەرکەوێ.

گوڵشادنەژاد، تەمەن ۲۱ ساڵ خەڵکی شاری هەرسینی کرماشانە و لە ساڵی ۲۰۱۱ەوە وەرزشی کاراتی دەکات.

ناوبراو زیاتر لە ۶ ساڵە ئەندامی تیمی نیشتمانیی گەورەساڵانی ئێرانە بۆ کاراتی.

گوڵشادنەژاد لە پاڵەوانێتیەکانی ئاسیا کە ساڵی ۲۰۲۱ لە ئاڵماتی کازاخستان و ۲۰۲۳ لە مالاکای مالیزیا و ۲۰۲۵ لە تاشکەندی کازاخستان بەڕێوەچوون، پلەی یەکەم و مەدالیای زێڕی بەدەست هێنا.