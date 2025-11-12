هیوادارین ئەنجامی هەڵبژاردن عێراق بخاتە سەر ڕێچکەی دروست

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە پەیامەکەیدا مەسعوود بارزانی بە بۆنەی سەرکەوتنی پارتەکەی لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دەڵێت: ''بەبۆنەی سەركەوتنی پرۆسەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق پیرۆزبایی لە خەڵکی هەرێمی كوردستان و هەموو عێراق دەکین".

مەسعوود بارزانی، هیوای خواستووە، ئەو هەڵبژاردنە و ئەنجامەکانی ببێتە هۆی ئەوەی عێراق بکەوێتە سەر رێچکەی دروستی خۆی".

دەقی پەیامی مەسعود بارزانی:

بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان

بەبۆنەی سەركەوتنی پڕۆسەی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق پیرۆزبایی لە هاووڵاتیانی خۆشەویستی كوردستان و هەموو عێراق دەكەم، هەروەها پیرۆزبایی لە خانەوادەی سەربەرزی شەهیدان و پێشمەرگە قارەمانەكان و هەموو چینوتوێژەكانی كوردستان دەكەم.

لێرەدا بەپێویستی دەزانم سوپاسی سەرکردایەتی و ئەندامان و کادران و جەماوەری پارتی و هەروەها دامودەزگە ئەمنییەكان و هەموو لایەنە پەیوەندیدارەكان بكەم، كە بە ماندووبوون و شەونخونیان كەشێكی ئارام و هێمنیان بۆ ئەنجامدانی پڕۆسەی هەڵبژاردن ڕەخساند. هیوادارم ئەو هەڵبژاردنە و ئەنجامەكانی ببێتە هۆی ئەوەی عێراق بكەوێتە سەر ڕێچكەی دروستی خۆی.