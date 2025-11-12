نوێترین ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردنەکان لە هەرێمی کوردستان

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نوێترین ئەنجامی هەردوو دەنگدانی گشتی و تایبەت بەمشێوەیە؛

پارتی دیموکراتی کوردستان: ۱,۰۸۰,۶۹۷ دەنگ

یەکێتیی نیشتمانی کوردستان: ۵۳۶,۷۵۹ دەنگ

یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان: ۱۶۶,۴۷۴ دەنگ

ڕەوتی هەڵوێست: ۱۵۴,۴۰۴ دەنگ

نەوەی نوێ: ۱۳۷,۸۰۸ دەنگ

بەرەی گەل: ۲۰,۸۵۶ دەنگ

کۆمەڵی دادگەری کوردستان: ۴۸,۴۱۱ دەنگ

پێشتر جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ڕاگەیاند، ئێوارەی ئەمڕۆ چوارشەممە، ۱۲ـی تشرینی دووەمی ۲۰۲۵، ڕێژەی بەشداری و ئەنجامی بەرایی هەردوو دەنگدانی تایبەت و گشتیی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق ڕادەگەیەنن.

ڕۆژی سێشەممە، ۱۱ـی تشرینی دووەمی ۲۰۲۵، دەنگدانی گشتی و ڕۆژی یەکشەممەش، ۰۹ـی تشرینی دووەمی ۲۰۲۵، دەنگدانی تایبەتی خولی شەشەمی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو. بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت، ۸۲.۴۲% و لە دەنگدانی گشتیش، نزیکەی ۵۴.۵% بوو.