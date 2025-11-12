مەسروور بارزانی: دەنگەکانی پارتی یەک ملیۆنی تێپەڕاند

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دەقی پەیامەکەی مەسروور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێم و جێگیری سەرۆکی پارتی دیموکرات بەمشێوەیە؛
سوپاس بۆ خودای گەورە و بە هەڵوێست و ویستی هاووڵاتییانی بە ئەمەکی کوردستان و ئەندامانی پارتی، دەنگەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان لە یەک ملیون دەنگ تێپەری و لە ئەنجامی کۆتایی زیاتریش دەبن.
پیرۆزبایی لە سەرۆک وڕابەری گەلەکەمان جەنابی سەرۆک بارزانی دەکەم.
پیرۆزبایی لە برای بەڕێز و خۆشەویستم کاک نێچیرڤان دەکەم کە تەحەدای یەک ملیۆنی ڕاگەیاند.
سوپاس و دەستخۆشی لە هەموو سەرکردایەتی و ئەندام و لایەنگرانی پارتی دەکەم.
پیرۆزبایی لە هەموو خەڵکی کوردستان دەکەم.
ئەم سەرکەوتنە گەورەیە لە پرۆسەی دیموکراسی و هەمو خەڵکی عێراق پیرۆز بێت.
بە گوڕ و تینێکی زیاتر لە خزمەتی هەموو کوردستانیان و نیشتمانمان بەردەوام دەبین.
بەرەو وڵاتێکی سەقامگیرتر و ئاوەدانتر.
Your Comment