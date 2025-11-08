٨ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٢:٣٠

سوودانی:

دوای کشانەوەی ئەمریکا چیدی پاساوێک بۆ بوونی چەک لە دەروەی دەوڵەت نامێنێت

دوای کشانەوەی ئەمریکا چیدی پاساوێک بۆ بوونی چەک لە دەروەی دەوڵەت نامێنێت

محەمەد شیاع سوودانی سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕایگەیاند: دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان، هیچ پاساوێک بۆ بوونی چەک لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت نامێنێتەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، محەمەد شیاع سوودانی لەچاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ تەلەفزیۆنی "ڕووداو" ئاماژەی بەوەکرد: "دیاردەی بوونی چەک لەدەستی گرووپە چەکدارەکانی دەرەوەی دەسەڵات لەدوای ساڵی ۲۰۰۳ بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هێزەکانی ئەمریکا و بەریتانیا لە عێراق سەریهەڵدا و لەشەڕی دژی داعشیش کۆمەڵێک گرووپی دیکە دروستبوون".

ناوبراو ئەوەشی خستەڕوو: "لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان ڕێککەوتووین، کاتێک ئەرکی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی کۆتایی دێت و پەیوەندییەکان دەگۆڕدرێن بۆ پەیوەندیی ئەمنیی دوولایەنە، چی دیکە هیچ پاساوێک بۆ هەڵگرتنی چەک لە دەرەوەی دامەزراوەکانی دەوڵەت نامێنێت".

لەبارەی چارەسەری کێشەی چەکداری، سوودانی دەڵێت: "هەرکەسێک چەکی لە دەرەوەی دەوڵەت هەڵگرتبێت، دوو بژاردەی لەبەردەمدا دەبێت، یان تێکەڵ بە دامەزراوە ئەمنییەکان دەبێت، یانیش ڕوو لە کاری سیاسی دەکات".

News Code 226398

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha