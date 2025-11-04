٤ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٠:٠٤

گۆڕان داوای بایکۆتی هه‌ڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان ده‌کات

بزووتنه‌وه‌ی گۆڕان (باڵی کوردسات) له‌ په‌یامێکدا داوای بایکۆتی پرۆسه‌ی هه‌ڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق له‌ پارێزگاکانی هه‌رێمی کوردستان ده‌کات.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، جڤاتی نیشتمانیی بزوتنه‌وه‌ی گۆڕان، بۆ تاوتوێ کردنی دۆخی سیاسیی و بڕیاردان له‌ هه‌ڵبژاردنه‌ چاوه‌ڕوانکراوه‌که‌ی ئه‌نجومه‌نی نوێنه‌رانی عێراق کۆ بۆوه‌ و له‌ ڕاگه‌یه‌ندراوێکدا بڵاویکرده‌وه‌، به‌ پشت به‌ستن به‌ ئه‌نجامی ڕاپرسی ناو گۆڕانخوازان و وه‌رگرتنی بۆچوونی ژماره‌یه‌ک که‌سایه‌تی دیار، هاوکات ڕاسپارده‌کانی کۆبوونه‌وه‌ی جڤاتی گشتی، دوای گفتوگۆ و ڕاگۆڕینه‌وه‌، بڕیاردرا له‌سه‌ر ئاستی پارێزگاکانی هه‌رێم، بایکۆتی هه‌ڵبژاردن بکرێت و ئه‌نجام و ئاکامه‌کانی بخرێته‌ ژێر پرسیاره‌وه‌.

ئاماژه‌ی به‌وه‌ش کردوه‌، له‌باره‌ی کەرکووک و ناوچه‌ دابڕێندراوه‌کان، وه‌ک به‌رپرسیارێتیه‌کی نه‌ته‌وه‌یی و نیشتمانی، هانی ده‌نگده‌رانمان ده‌ده‌ین به‌شداریی هه‌ڵبژاردن بکه‌ن و ده‌نگ به‌و کاندیده‌ کوردانه‌ بده‌ن، له‌پێناو کوردستانیه‌تی ئه‌و ناوچانه‌ و به‌رگریکردن له‌ مافه‌ نه‌ته‌وه‌ییه‌کان خه‌باتی په‌رله‌مانی ده‌که‌ن.

بزووتنه‌وه‌ی گۆڕان ده‌شڵێت، هه‌ڵبژاردنی ئه‌مجاره‌ ڕه‌نگدانه‌وه‌ی خواستی ڕاسته‌قینه‌ی ده‌نگده‌ران نییه‌، به‌تایبه‌ت، که‌ پاره‌ و چه‌ک و په‌یوه‌ندییه‌ ئیقلیمییه‌کان، ڕۆڵی یه‌کلاکه‌ره‌وه‌ له‌ ڕه‌نگڕێژکردنی ئه‌نجامه‌کان ده‌بینن، ئه‌مه‌ش به‌رده‌وام ئاڵوگۆڕی ڕوکه‌شانه‌ی ده‌سه‌ڵاتی سیاسیی لێکه‌وتوه‌ته‌وه‌، له‌و ڕوانگه‌یه‌وه‌، ئه‌زمونی دیموکراسی و هه‌ڵبژاردنه‌کانی عێراق له‌به‌رده‌م شکست و بێ متمانه‌یی ده‌نگده‌ره‌.

له ‌ڕاگه‌یه‌ندراوه‌که‌دا، بزووتنه‌وه‌ی گۆڕان داوای له‌ ده‌نگده‌ران کردوه‌، به‌شداری هه‌ڵبژاردن نه‌که‌ن، ئه‌م هه‌ڵوێسته‌ش گوزارشته‌ له‌ واقعێکی تاڵ له‌شکستی پڕۆسه‌ی سیاسی و نه‌مانی متمانه‌ی گشتی، که‌ پێویستی به‌ هێنانه‌دی شێوازێکی نوێی کاری سیاسی هه‌یه‌.

ئاماژه‌ی به‌وه‌ش کردووه‌، بۆئه‌وه‌ی چیتر هه‌ڵبژاردن نه‌بێته‌ شانۆگه‌ری سه‌رکه‌وتنی کاستی ده‌سه‌ڵاتدار و نائومێدی زیاتر بۆ به‌ره‌ی ناڕازی و خه‌ڵک؛ بانگه‌واز له‌ هه‌موو لایه‌نه‌ سیاسیه‌کانی عێراق و هه‌رێمی کوردستان و ده‌سته‌بژێری سیاسیی و ئه‌کادیمی و ڕێکخراوه‌کانی کۆمه‌ڵگه‌ی شارستانی ده‌کات که‌ پێکه‌وه‌ به‌ره‌ی بایکۆت پێکبهێنین و له‌و ڕێگه‌یه‌وه‌ نوێنه‌رایه‌تی به‌ره‌ی بایکۆت بکه‌ین.

ئەم بانگەوازەی گۆڕان لە کاتێکدا له ‌پرۆسه‌ی هه‌ڵبژاردنی ۱۰ی (تشرینی یەکەم/۱۰)ی خولی پێنجه‌می په‌رله‌مانی عێراق، گۆڕان کەمترین ڕێژەی دەنگدانی لە مێژوی خۆیدا بەدەست ھێنا، بە شێوەیەک ھیچ کاندیدێکی نەیتوانی یەک کورسی پەرلەمان بباتەوە.

