هەنادەی نەوتی هەرێم بە ڕێژەیەکی بەرچاو زیاد دەکرێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، کۆمپانیای نەوتی باکوور، کە سەر بە وەزارەتی نەوتی عێراقە، لەبارەی هەناردەی نەوتی هەرێم زانیاری نوێ ئاشکرادەکات و ڕایدەگەیەنێت: کە هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بۆرییەکانی باکوورەوە، لە مانگی داهاتوودا بە ڕێژەیەکی بەرچاو زیاد دەکرێت.

لە لێدوانێکدا بۆ میدیا عێراقییەکان، کۆمپانیاکە ئاشکرای کرد، کە پێشبینی دەکرێت قەبارەی هەناردەی نەوت بە ڕێژەی ٨٦٪ بەرز بکرێتەوە و بگاتە ٢٥٠ هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا، بە بەراورد بە تێکڕای ١٣٥ هەزار بەرمیل کە لە مانگی ئێستادا هەناردە کراوە.

کۆمپانیای نەوتی باکوور جەختی لەوە کردەوە، کە ئەم زیادبوونە، کە پشتڕاستکراوەتەوە بەپێی داتا فەرمییەکان، ئاماژەیە بۆ “گەڕانەوەی وردە وردەی ڕۆیشتنی نەوتی باکوور بۆ بازاڕە جیهانییەکان”. بڕیارە عێراق نزیکەی ٢٥٠ هەزار بەرمیل نەوتی خاوی کەرکووک لە بەندەری جەیهان (لە تورکیا) بار بکات.

جێگای ئاماژەیە، هەرچەندە هەناردە و فرۆشتنی نەوتی هەرێم لە ساڵی ٢٠٢٣ بە بڕیاری دادگای ناوبژیوانی پاریس ڕاگیرابوو، بەڵام دوای ڕێککەوتنی هەرێم و بەغدا لە سەرەتای ئەم مانگەوە، ئێستا ماوەی زیاتر لە سێ هەفتەیە هەناردەکردنی نەوتی هەرێم لە ڕێگەی کۆمپانیای سۆمۆی فیدراڵییەوە بۆ دەرەوە دەستی پێکردووەتەوە.