وتەبێژی حکوومەتى عێراق: هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا ئەنجام دەدرێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، باسم عەوادى وتەبێژی حکوومەتى عێراق وتی: حکوومەت بە متمانەوە مانگی نیسانی رابردوو وادەی هەڵبژاردنی دیاریکرد و لە کاتی خۆیدا هەڵبژاردن ئەنجامدەدرێت و پشتیوانی تەواوی پڕۆسەکەی کردووە.

ناتوبراو وتیشی، سەرۆکوەزیران چەندین جار ئاماژەی بەوەکردووە، هەڵبژاردن و ئەزموونى دیموکراتى لە گرنگترین تایبەتمەندییەکانى عێراقن و پاراستنى ئەو ئەزموونە پێویستییەکى دەستوورى و نیشتمانییە و حکوومەت پابەندە بەهاوکارییکردنى کۆمسیۆنى هەڵبژاردنەکان و دەزگا ئەمنییەکان بە ئامانجى ئەنجامدانى هەڵبژاردنێکى سەرکەوتوو لە ١١ـی مانگی داهاتوو و هەڵبژاردن بە پاڵپشتی حکوومەت بەڕێوەدەچێت.

هاوکات، چەند دەنگۆیەک لە عێراق بڵاو بوبۆیەوە کە هەڵبژاردن بە چەند هۆکارێکی ناوخۆیی و دەرەکی دوادەخرێت بەڵام حکوومەتی عێراق دەنگۆکان ڕەت دەکاتەوە و دەڵێت: هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق لە کاتی خۆیدا بەڕێوە دەچێت.