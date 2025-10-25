پارتی دروشمەکەی جێبەجێبکات بە چەند رۆژێک حکوومەت پێکدێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، قوباد تاڵەبانی لە میانی سەردانەکانی بۆلای لایەنگرانی یەکێتی لە بازنەکانی ۵ ی ئاشتی لە کۆیە و ۳ ی تەقتەق و ۶ ی سێگردکان، ئاماژەی بەوەش کردوە: پارتی دروشمیان لەم هەڵبژاردنەدا، هاوبەشی و هاوسەنگی و سازانە، ئەگەر جێبەجێی بکەن بە چەند رۆژێک حکوومەت پێکدێت و ئەوانیش هەمان داواکاریان هەیە.

قوباد تاڵەبانی ئەوەشی خستەروو، یەکێتی بڕیاری داوە لە کوردستان حکوومەت دەبێت کارا و خزمەتگوزار و دادپەروەر بێت و لەسەر بنەمای هاوبەشیی ڕاستەقینە پێک بێت، لە بەغدادیش کار بۆ چارەسەرکردنی بنەڕەتیی کێشەکان بە تایبەتیش کێشەی بوودجە و مووچە بەپێی دەستوور دەکات.