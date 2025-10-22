٢٢ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٠:١٧

ئەمریکا ستايشى هەوڵەکانی نێچيرڤان بارزانى دەکات بۆ چاره‌سه‌ریی کێشه‌ی کورد لە سووریا

نێرده‌ى تايبه‌تى سەرۆکی ئه‌مريکا بۆ سووريا لە پەیوەندییەکی تەلەفونیدا سوپاس و ستايشى ڕۆڵى نێچيرڤان بارزانى و هاوکارى و يارمه‌تيدانى کرد له‌ چاره‌سه‌رکردنى کێشه‌کانى کورد له‌ سووريا له‌گه‌ڵ ديمه‌شق.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان، لە ڕاگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، نێچيرڤان بارزانى، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و تۆماس باراک، باڵيۆزى ئه‌مريکا له‌ تورکيا و نێرده‌ى تايبه‌تى سەرۆکی ئەو وڵاتە بۆ سووريا، په‌يوه‌ندييه‌کى ته‌له‌فۆنييان ئه‌نجامدا.

ئاماژەی بەوەش کرد، له‌ په‌يوه‌ندييه‌که‌دا هه‌ردوولا دۆخى سووريا و دوايين پێشهاته‌کانى ناوچه‌که‌يان تاوتوێ کرد. له‌مباره‌يه‌وه‌ هاوڕابوون که‌ پێويسته‌ کێشه‌کان له‌ ناوچه‌که‌‌ به‌ ڕێگه‌ى گفتوگۆ و لێکگه‌يشتن، چاره‌سه‌ر بکرێن.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکە: تۆماس باراک سوپاس و ستايشى بۆ ڕۆڵى نێچيرڤان بارزانى و هاوکارى و يارمه‌تيدانى له‌ چاره‌سه‌رکردنى کێشه‌کانى کورد له‌ سووريا له‌گه‌ڵ ديمه‌شق، دووپات کرده‌وه‌، هه‌روه‌ها داواى به‌رده‌واميى گێڕانى ڕۆڵه‌ ئه‌رێنييه‌که‌ى لێکرد.

