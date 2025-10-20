ترەمپ کەسێکی بەڕەگەز عێراقیی وەکوو نێردەی تایبەت لە عێراق دیاری کرد

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە پۆستێکیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی (تروس سۆشیاڵ) نووسیویەتی: "خۆشحاڵم رایدەگەیەنم کە لەمەودوا مارک ساڤایا وەک نێردەی تایبەت بۆ عێراق خزمەت دەکات".
ترەمپ ئەوەشی خستەڕوو، تێگەیشتنی قوڵی مارک ساڤایا لە پەیوەندییەکانی عێراق و ئەمریکا و پەیوەندییەکانی لە ناوچەکەدا، یارمەتیدەر دەبێت لە پێشخستنی بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا.
ترەمپ هەر لەو بڵاوەکراوەیەیدا دەڵێت: "مارک رۆڵێکی سەرەکی هەبوو لە کەمپەینی بانگەشەکەمدا لە ویلایەتی میشیگن، کە لەگەڵ چەند کەسێکی دیکە یارمەتیدەربوون لە زامن کردنی دەنگێکی زۆری موسڵمانە ئەمریکییەکان".
