٢٠ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٣:٢٠

ترەمپ کەسێکی بەڕەگەز عێراقیی وەکوو نێردەی تایبەت لە عێراق دیاری کرد

ترەمپ کەسێکی بەڕەگەز عێراقیی وەکوو نێردەی تایبەت لە عێراق دیاری کرد

سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، "مارک ساڤایا"ی وەک نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ عێراق دیاری کرد.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە پۆستێکیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی (تروس سۆشیاڵ) نووسیویەتی: "خۆشحاڵم رایدەگەیەنم کە لەمەودوا مارک ساڤایا وەک نێردەی تایبەت بۆ عێراق خزمەت دەکات".

ترەمپ ئەوەشی خستەڕوو، تێگەیشتنی قوڵی مارک ساڤایا لە پەیوەندییەکانی عێراق و ئەمریکا و پەیوەندییەکانی لە ناوچەکەدا، یارمەتیدەر دەبێت لە پێشخستنی بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا.

ترەمپ هەر لەو بڵاوەکراوەیەیدا دەڵێت: "مارک رۆڵێکی سەرەکی هەبوو لە کەمپەینی بانگەشەکەمدا لە ویلایەتی میشیگن، کە لەگەڵ چەند کەسێکی دیکە یارمەتیدەربوون لە زامن کردنی دەنگێکی زۆری موسڵمانە ئەمریکییەکان".

News Code 226291

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha