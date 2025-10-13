هاکان فیدان: ئاسایشی سووریا لە ئاسایشی توركیا جیاواز نییە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا دوای كۆبوونەوەی لەگەڵ هەریەک لە ئەسعەد شەیبانی، وەزیری دەرەوەی سووریا و مورهەف ئەبوو قەسرە وەزیری بەرگری و حوسێن سەلامە بەڕێوەبەری هەواڵگری، لە بارەگای وەزارەتی دەرەوەی توركیا، بە ئامادەبوونی یەشار گولەر، وەزیری بەرگری و ئیبراهیم کالین، بەڕێوەبەری هەواڵگری، وتی: لەگەڵ برا سوورییەکانمان هاوڕاین لەسەر پێویستی پتەوکردنی هەماهەنگی و هاوکاری نزیک بۆ پاراستن و پەرەپێدانی دەستکەوتەکانی سوریا.

ناوبراو ئاماژەی بەوەش کرد: ئەو دانوستانانەی ئەمڕۆ لە ئەنقەرە ئەنجامیاندا، دەرفەتێکی ڕەخساند بۆ ئەوەی لە هەموو ڕوویەکەوە ڕەهەندە ستراتیژییەکانی پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵات بخەنە ڕوو.

فیدان ڕوونیشی کردەوە: هەردوولا باسیان لەو هەنگاوە هاوبەشانە كردووە كە دەكرێت بگیرێتەبەر بۆ دەستەبەرکردنی ئاسایشی تەواوەتی سوریا، لە هەمان کاتدا پاراستنی یەکپارچەیی خاکی سوریا، هەروەها بەشێوەیەکی هەمەلایەنە پێداچوونەوەیان بە پلانەكاندا کردووە لەو بارەوە.

فیدان لە بەشێكی تری قسەکانیدا دەڵێت: حکوومەتی سووریا خاوەنی ئیرادە و پێداگری پێویستە بۆ تێپەڕاندنی ئەو ئاستەنگە سەختانەی کە ڕووبەڕووی دەبێتەوە و ئێمە ئاسایشی سووریا بە جیا لە ئاسایشی تورکیا نابینین، بەردەوامیش دەبین لە پێشکەشکردنی هەموو جۆرە پاڵپشتییەک بۆ برا سوورییەکانمان لەسەر ئەم ڕێگایە.