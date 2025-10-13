١٣ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١١:٢٣

تاڵەبانی و لەتیف ڕەشید جەخت لە بەردەوامیی گفتوگۆی نێوان هەولێر و بەغداد دەکەنەوە

بافڵ تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و لەتیف جەمال ڕەشید، سەرۆک کۆماری عێراق لە بەغداد کۆ بوونەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە کۆبوونەوەکەدا کە نزار ئامێدی، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی یەکێتی و خالید شوانی، وەزیری دادی عێراق ئامادەیبوون، پێویستی بەردەوامی دیالۆگی نیشتمانی لەنێوان سەرجەم لایەنەکان و کارکردنی پێکەوەیی لەپێناو خزمەتکردنی وڵات و پاراستنی ئارامی و ئاسایش و ئەنجامدانی هەڵبژاردنێکی بێگەرد جەختی لەسەر کرایەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا بەردەوامی گفتوگۆی نێوان هەولێر و بەغداد بە پێویست زانرا بۆ نەهێشتنی تەواوی بەربەستەکان و پابەندبوون بە دەستوور و یاسا بەرکارەکان و پاراستنی مافی هەموو لایەک کە زامنی مووچە و شایستە داراییەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان بکات.

بافڵ تاڵەبانی سوپاسی ڕۆڵی سەرۆک کۆماری کرد لە نزیک کردنەوەی بۆچوونی لایەنەکان و وتی، یەکێتی هەمیشە لەگەڵ دیالۆگدایە، چوونکە بەرژەوەندیی گەلەکەمان و خەڵکەکەمان لە بەردەوامی سازان و شەراکەتی ڕاستەقینەدا دەبینینەوە و بەغداد قوڵایی ستراتیجی سیاسیمانە.

