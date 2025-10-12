تاڵەبانی و سوودانی جەخت لە بەڕێوەبردنی هەڵبژاردنێکی شەفاف دەکەنەوە

کوردپرێس: بەگوێرەی ڕاگەیەندراوێكی نووسنگەی سەرۆكی یەكێتی، بافڵ تاڵەبانی لەگەڵ محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق لە بەغداد کۆ بووەوە و لە کۆبوونەوەکەدا کە نزار ئامێدی، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی یەکێتی و خالید شوانی، وەزیری دادی عێراق ئامادەیبوون، دوایین پێشهات و ڕووداوەکانی عێراق و ناوچەکە تاوتوێ کران.

ئاماژەی بەوەشكرد، جێبەجێکردنی رێککەوتنی نەوتیی هەرێمی کوردستان و عێراق و لابردنی سەرجەم ئاستەنگەکان لە بەردەم ئەو ڕێککەوتنەدا خرانە بەر باس. بافڵ جەلال تاڵەبانی داوای لە سەرۆکوەزیرانی عێراق کرد ڕێکارەکانی ناردنی مووچە خێراتر بکرێن تاوەکوو کاتی دابەشکردنی مووچە لە هەرێمی کوردستان لەگەڵ عێراق یەکبخرێت.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەكە، هەر لەو کۆبوونەوەیەدا، سەرۆکوەزیرانی عێراق و سەرۆکی یەکێتیی باسیان لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کرد و جەختیان لە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەرد کردەوە. لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا بافڵ تاڵەبانی سوپاسی محەمەد شیاع سوودانی کرد بۆ گۆڕینی ناوی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانی بۆ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی جەلال تاڵەبانی.

ئەوەشی خستەڕوو، خزمەتکردنی کەسوکاری شەهیدان لە هەرێمی کوردستان و عێراق تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە بو و تاڵەبانی ڕایگەیاند: سەرۆکوەزیرانی عێراق خۆی کوڕی شەهیدە، بۆیە گرنگی تایبەتی بە کەسوکاری شەهیدان داوە و ئەوەش شایەنی پێزانینە.