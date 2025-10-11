هەڵسەنگاندنەکانی نێچیرڤان بارزانی قبووڵکرا نین!

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، کۆمیتەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی کەجەکە له‌ ڕاگه‌یه‌ندراوێكدا باسی له‌وه‌كردوه‌: "بۆ وڵامی بانگەوازە مێژوییەکەی ڕێبەر ئاپۆ بۆ ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیک کە لە ۲۷ـی (شوبات/۲)دا، پەکەکە کۆنگرەی ۱۲هەمی خۆی بەست و بڕیاریدا و ئەوەشی بۆ ڕای گشتی جیهان بڵاوکردەوە، پەکەکە بە بانگەوازی ڕێبەر ئاپۆ بە کۆنگرەی ۱۲هەمینی خۆی، بڕیاری کۆتاییهێنانی بە هەمو چالاکییەکانی بەناوی پەکەکەوە هێنا و هاوکات دەستبەرداری ستراتیژی تێکۆشانی چەکداری بو، هەروەها بە سوتاندنی چەکەکان هەڵوێستی بە بڕیاری خۆی لە بەرامبەر پڕۆسەکەدا نیشاندا کە بە پێشەنگایەتی بەسێ هۆزات، هاوسەرۆکی کۆنسەی بەڕێوەبەری کەجەکە، گروپێکی ۳۰ کەسی لە ۱۱ـی (تەمموز/۷)ی ۲۰۲۵ چەکەکانیان سووتاند".

ئاماژه‌ی به‌وه‌ش كردوه‌: "لە کاتێکی وەهادا کە ڕوداوی گرنگ لە ناوچەکەمان و وڵاتەکەماندا ڕودەدات، ڕونە کە پڕۆژەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیکی ڕێبەر ئاپۆ چەندە گرنگ و ژیانییە، هەمو ئەوانەی پشتیوانی ئاشتی، دیموکراسی و ئازادی دەکەن، بە هەستیارییەکی بەرزەوە لەوبارەوە هەڵسەنگاندنیان کردە، لەبەرامبەر ئەو پێشکەوتنانەدا نێچیرڤان بارزانی لە کۆبونەوەیەکدا لە هەولێر سەبارەت بە هەڵوێستی بزوتنەوەکەمان و پێشکەوتنەکانی لێدوان و هەڵسەنگاندنی نەرێنیدا و ئەو پێشکەوتنانەی ڕەتکردەوە، ئەو لێدوانە بە تەواوی قبوڵ نەکراوە".

کۆمیتەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی کەجەکە ده‌ڵێت: "نێچیرڤان بارزانی بە هەڵسەنگاندنە نادادپەروەرانەکانی و پێچەوانەکردنەوەی ڕاستییەکان، هەڵوێستێکی نەرێنی نیشاندا کە زمان و عەقڵییەتی دژبەرانی چارەسەری دوبارە دەکاتەوە، قسەکردن بە ئارگیومێنتەکانی دەوڵەتی تورکیا خزمەت بە گەلی کورد و هێزەکانی دیموکراسی ناکات، هەڵە و کەموکوڕییەکی گەورەیە کە نێچیرڤان بارزانی بە ئەرکێکی وەها هەڵدەستی وەک ئەوەی ‘ناکۆکی‌ لە نێوان ڕێبەر ئاپۆ و بزوتنەوەکەماندا هەبێت، وەها نیشان دەدات و هەوڵ دەدات تێگەیشتنێکی بەو شێوە دروستبکات کە گوایە پەکەکە گوێ بە ڕێبەر ئاپۆ نادات".

ئه‌وه‌شی خستوه‌ته‌ڕوو، "هەمو گەلی کورد، هەروەها هەمو ئەوانەی پشتیوانی ئاشتی دەکەن، زۆرباش دەزانن ئەم زمانی دژبەرییە زمانی کێیە، بێگومان نێچیرڤان بارزانی دەتوانێت لەگەڵ کۆماری تورکیادا پەیوەندی بکات، کەس دژی ئەمە نییە، لەگەڵ ئەوەشدا دۆخێکی مانادارە کە بەر لە سەردانەکەی بۆ تورکیا ئەم لێدوانە نەرێنیەی بڵاوکردەوە، هەروەها لە ۹ی تشرینی یەکەمدا ئاشکرای کرد کە سەرەتای ساڵڕۆژی پیلانگێڕی نێونەتەوەییە، ساڵیادی داگیرکاریی سێرکانی و گرێ سپییە، ئێمە ئەو لێداونەی کە نیشانەی عەقڵیەتی ئەوە ڕەتدەکەینەوە و پێشکەشی هەمو لایەنە هەستیارەکان دەکەین، هەروەها چاوەڕوانین نێچیرڤان بارزانی دەستبەرداری ئەو هەڵوێستە نەرێنیانەی بێت".