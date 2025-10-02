٣ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ٠٠:٣٠

وه‌زیری کاره‌بای عێراق:

عێراق هیچ ئاگادارییه‌کی پێنه‌گه‌یشتوه‌ له‌باره‌ی قه‌ده‌غەی هاورده‌کردنی غازی ئێران

وه‌زیری کاره‌بای عێراق دەڵێت عێراق هیچ ئاگادارییه‌کی فه‌رمی پێنه‌گه‌یشتوه‌ له‌باره‌ی قه‌ده‌غه‌کردنی هاورده‌کردنی غازی ئێرانی له‌دوای جێبه‌جێکردنی سزاکانی ئه‌مریکا و ئه‌وروپا بۆ سه‌ر ئێران.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، زیاد عه‌لی فازڵ وه‌زیری کاره‌بای عێراق له‌ میانه‌ی سه‌ردانه‌که‌یدا بۆ به‌سره‌ ڕایگه‌یاند: "ژماره‌یه‌ک وێستگه‌ی کاره‌با پشت به‌ غاز ده‌به‌ستن و ده‌بێته‌ هۆکارێک بۆ باشتربوونی پێدانی کاتژمێره‌کانی کاره‌با به‌ هاوڵاتیان".

ناوبراو ئاماژه‌ی به‌وه‌ش کرد: "حکوومه‌ت کارده‌کات بۆ هه‌مه‌چه‌شن کردنی سه‌رچاوه‌کانی دابین کردن و پشت به‌ سووته‌مه‌نی ناوخۆیی ببه‌ستێت ئه‌گه‌ر هاورده‌کردن قه‌ده‌غه‌ بکرێت".

سه‌باره‌ت به‌سزاکانی سه‌ر ئێران و قه‌ده‌غه‌کردنی کڕینی غازی ئێران له‌لایه‌ن عێراقه‌وه‌، زیاد عه‌لی فازڵ ئاشکرای کرد: عێراق هیچ ئاگادارییه‌کی فه‌رمی پێنه‌گه‌یشتوه‌ که‌ هاورده‌کردنی غازی ئێران قه‌ده‌غه‌ بکرێت، به‌تایبه‌ت له‌دوای جێبه‌جێکردنی سزاکانی ئه‌مریکا و ئه‌وروپا بۆ سه‌ر ئێران.

