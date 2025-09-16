کورتەی هەواڵەکانی ۲۵ی خەرمانانی ۱۴۰۴ی هەتاوی

بەڕێوەبەرایەتی خۆسەری باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا:

بەشداری سیاسی و حوکمڕانی نا ناوەندێتی بانگەوازی جیابوونەوە نیە

پەیوەندییەکانی دەرەوەی ئیدارەی خۆسەری دیموکراتی باکوور و رۆژهەڵاتی سووریا لە ڕاگەیەندراوێكدا، پابەندبوونی خۆی بە یەکێتی سووریا و خاکەکەی دووپات دەكاتەوە، هەر پرۆژەیەکیش ڕەتدەكاتەوە کە ببێتە هۆی دابەشبوونی سووریا.

ئاماژەی بەوەش كرد، وەسف کردنی بەشداری سیاسی و حوکمڕانی نا ناوەندێتی و داوای ئاشتەوایی نیشتمانی بە بانگەوازی جیابوونەوە، وەسفێکە پێچەوانەی ڕاستی و واقیعە، بە کردەوە دەبێتە هۆی زیادبوونی دووبەرەکی لە نێوان سوورییەکان نەک پتەوکردنی یەکڕیزییان.

ئەمریکا ۶۱ ملیۆن دۆلار بۆ هاوکاریی هێزی پێشمەرگە تەرخان دەکات

دوای ئەوەی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا تەرخانکراوی دارایی وەزارەتی جەنگی بۆ ساڵی ۲۰۲۶ پەسەند کرد، ئەمریکا هاوکارییەکانی بۆ پێشمەرگە زیاتر کردووە، بە گوێرەی ئەوەی بڵاوکراوەتەوە، لە بوودجەی ساڵی ئایندەدا، وەزارەتی جەنگی ئەمریکا، زیاتر لە ۶۱ ملیۆن دۆلار بۆ هاوکاریکردن و پڕچەککردنی هێزی پێشمەرگە تەرخان دەکات، ئەمە لە کاتێكدایە لە بودجەی ساڵی ۲۰۲۵ دا کەمتر لە ۶۰ ملیۆن دۆلار بوو.

پارێزەرانی لاهوور تاڵەبانی: هێشتا وردەکاریی دۆسیەکەمان پێنەدراوە

تیمی پارێزەرانی لاهوور تاڵەبانی و پۆڵادی برای ‌و هاوڕێکانی دیكه‌یان، لە نووسراوێکدا بۆ دادوەری لێکۆڵێنەوەی ئاسایشی سلێمانی ڕایانگەیاندووە: ۲۰ ڕۆژ دوای دەستگیر کردن لاهوور تاڵەبانی و هاوڕێکانی هێشتا ئاگاداری وەردەکاریی دۆسیەکەیان نین و وتوویانە: "مەعقوول نییە دوای ۲۰ ڕۆژ لە دەستگیرکردنی بریگرتەکانمان، نەزانین ئیفادە و وتەکانیان چییە و کێ سکاڵاکارە لە دۆسیەکەدا".