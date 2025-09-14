ئامادەکاری دەکەین بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنێکی دیموکراتی

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سوودانی لە میانی پێشکەش کردنی وتارێکدا لە رێوڕەسمی دەرچوونی ئەفسەرانی پەیمانگای باڵای پەرەپێدانی ئاسایش و کارگێڕی، ڕایگەیاند: "ئەمڕۆ ئامادەکاری دەکەین بۆ ئەنجامدانی پرۆسەیێکی دیموکراتی لە تشرینی دووەمی داهاتوودا، کە وێستگەیەکی جیاکەرەوەیە لە رێڕەوی گواستنەوەی سیاسیی ئاشتییانەدا، کە تیایدا رێز لە ویستی دەنگدەران دەگیرێت".

ناوبراو وتیشی: "دووپاتی دەکەینەوە کە حکوومەت پابەندە بە ئەنجامدانی هەڵبژاردنێکی پاک و بێ گرفت، بە سەرپەرشتیی کۆمیسیۆنی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان، بە هەماهەنگیی فراوانی نێودەوڵەتی و نەتەوەیی".

لە درێژەدا سوودانی ئاماژەی بە دەستکەوتەکانی کابینەکەی کرد، بۆ پاڵپشتی کردنی دامەزراوە ئەمنییەکان، وتیشی دامەزراوەکانی دەوڵەت ڕووبەڕووی هەموو هەوڵەکانی ئاژاوەگێڕی دەبنەوە.

سەرۆکوەزیرانی عێراق جەختی لەوە کردەوە، کە گەندەڵی دارایی و کارگێڕی یەکێکە لە ئاستەنگە راستەقینەکانی بەردەمیان و بەرەنگاربوونەوەیان کاری لەپێشینەی حکوومەتە.