هەسەدە و یەپەگە پەیوەندییان بە پەكەكەوە نییە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، باراک، لە چاوپێکەوتنێکدا کە لە سەكۆی "ئێکس" پەخشکرا، رایگەیاند: تورکیا هاوپەیمانی ئەمریكایە و هەروەها پارتی کرێکارانی کوردستانیش (پەکەکە) وەک رێکخراوێکی "تیرۆریست"ی ریزبەندكراوە، بەڵام لەئێستادا پێکهاتەی دیکە هەن کە هیچ پەیوەندییەکیان بە پەکەکەوە نییە، ئەوانیش هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و یەکینەکانی پاراستنی گەل (یەپەگە)ن.

باراک وتیشی: ئەوان بوونەتە هاوپەیمانی ئێمە لە شەڕی داعشدا، هەرچەندە ڕەگ و ڕیشەیان بۆ پەکەکە دەگەڕێتەوە، بەڵام ئەمڕۆ بارودۆخەکە جیاوازە.

نێردەی ئەمریکا جەختی لە پێویستی گفتوگۆی نێوان تورکیا و هێزەکانی سوریای دیموکرات (هەسەدە) کردەوە، رایگەیاند: تیمی مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی هێزەکانی سووریای دیموکرات و تیمەکەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا، بە نوێنەرایەتی هاکان فیدان وەزیری دەرەوە و ئیبراهیم کالین، سەرۆکی دەزگای هەواڵگری، هەڵوێستێكی بەرپرسیارانەیان لەبارەی ئەم پرۆسەیە گرتووەتەبەر، گفتوگۆ هەیە، بەڵام كاری زیاتری پێویستە.